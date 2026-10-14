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Тифозите на "Олимпико" посветиха впечатляваща хореография Моуриньо

  • 14 окт 2026 | 23:28
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Тифозите на "Олимпико" посветиха впечатляваща хореография Моуриньо

Привържениците на Рома подготвиха специално посрещане за Жозе Моуриньо при завръщането на португалеца на „Олимпико“, този път начело на Реал Мадрид, в мач от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига.

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Трибуната с тифозите на римляните разпъна три огромни пана с образа на бившия си наставник – на едното той сочи с пръст, на другото вдига трофея от Лигата на конференциите, а на третото е със свит юмрук. Под тях бяха опънати три транспаранта с послание към него.

Текстът гласи: „Който донесе слава на Рим, Рим ще го почита завинаги. И твоите ръце осветиха Сполиа Опи, а народът ти отдава вечна слава!“.

Споменатите „Сполиа Опи“ са препратка към античния Рим – така са се наричали трофеите, отнети от победения вражески пълководец и посветени на боговете, най-висшата военна почест, която един римлянин е можел да получи. Фенската група използва образа, за да постави завоюваното от Моуриньо на нивото на триумф от древността.

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Португалецът води Рома в периода между 2021 и 2024 година, като през първия си сезон на „Олимпико“ спечели първото издание на Лигата на конференциите. Това остава единственият европейски трофей в историята на клуба до момента, а година по-късно той изведе тима и до финала в Лига Европа, загубен след дузпи от Севиля.

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