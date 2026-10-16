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L'Équipe: Наелектризираща атмосфера в София! Можеше да има дузпа за ЦСКА в добавеното време

  • 16 окт 2026 | 00:14
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Авторитетният L'Équipe отбеляза страхотната атмосфера на Националния стадион "Васил Левски" на мача между ЦСКА и Монако в Лига на конференциите. Лидерът в Лига 1 спечели с 2:1, но френското издание отчита, че в добавеното време имаше съмнително положение в наказателното поле на гостите.

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1
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"Монако си осигури заслужен успех в София на старта на Лига на конференциите, но имаше и леко притеснение", е заглавието на материала на L'Équipe, посветен на срещата между армейците и монегаските. "Монако започна идеално европейската си кампания, но през второто полувреме липсваше самообладание. Мачът беше наблюдаван на живо от Христо Стоичков и Димитър Бербатов.

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Атмосферата на стадиона беше наелектризираща, феновете на домакините накараха футболистите на ЦСКА да вярват до самия край. Анис Субеир беше близо до това да направи дузпа за българския тим, след донякъде съмнителна намеса в добавеното време. Монако продължава без загуба през сезона, но трябва да си извади поуките от това колебливо представяне, преди да гостува на Лориан в Лига 1", се казва в репортажа на парижкото издание.

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