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Официално: Винисиус отнесе тежко наказание, "изгоря" за "Ел Класико"

  • 14 окт 2026 | 21:04
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Официално: Винисиус отнесе тежко наказание, "изгоря" за "Ел Класико"

Дисциплинарната комисия наказа Винисиус Жуниор с четири мача след червения му картон, получен в двубоя с Виляреал заради това, че бразилецът дръпна за косата Нейтън Салиба. Това означава, че звездата на Реал Мадрид ще пропусне двубоите със Севиля, Барселона, Расинг Сандандер и Валенсия, като ще се завърне в игра за клубния си тим чак след ноемврийската пауза за националните отбори.

Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"
Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

Съдията Исидро Диас де Мера отрази в доклада си както причината за червения картон, така и допълнителен инцидент, настъпил след отстраняването на играча. ВАР сигнализира на съдията, който след преглед на ситуацията изгони Винисиус.

Според обяснението на комисията бразилецът получава два мача заради агресивното си действие спрямо Салиба и още две срещи за протестите си срещу съдийското решение.

Обстоятелството, че ситуацията не е при борба за топката, е изиграло лоша шега на бразилския футболист. В противен случай наказанието можеше да бъде само за един мач. Освен това в доклада на съдията се отбелязва „агресивно поведение“ от страна на играча на Реал Мадрид и се подчертава, че се е наложило съотборниците му да го удържат.

Кралският клуб ще обжалва наказанието.

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