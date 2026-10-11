Моуриньо отказа да говори след победата над Виляреал

Жозе Моуриньо отново напомни за най-бурните моменти от първия си престой начело на Реал Мадрид. Португалският специалист изненадващо отказа да се яви на задължителната пресконференция след минималния успех с 1:0 над Виляреал в двубой, изпълнен с напрежение и белязан от червения картон на Винисиус. Този му ход върна спомените за редица противоречиви епизоди от предишната му ера начело на „белия балет“.

„Искам да бъда край тъчлинията срещу Севиля и Барса“ – това е било посланието, което треньорът е отправил вътре в клуба, за да оправдае отсъствието си, съобщава вестник „Мундо Депортиво“. Специалния е предпочел да се дистанцира от микрофоните в момент на силни емоции, наясно, че всяко по-остро изказване може да му донесе дисциплинарно наказание и да го лиши от правото да води състава в следващите ключови срещи.

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Португалецът преживя мача изключително нервно, като открито демонстрираше недоволството си в различни фази от срещата. Изгонването на Винисиус допълнително нажежи страстите на терена и край скамейките в вечер, в която мадридчани все пак успяха да измъкнат трите точки с единствен гол.

Поведението на наставника неизбежно предизвика асоциации с миналото му на „Сантяго Бернабеу“. В онзи период Моуриньо редовно влизаше в конфликти с медиите, отказваше въпроси на определени журналисти или просто изпращаше своя помощник Айтор Каранка да говори вместо него пред репортерите.

Отношенията му с пресата тогава бяха сред най-обсъжданите теми в испанския футбол, а медийните му изяви редовно се превръщаха в арена на остри критики и вербални сблъсъци. Повече от десетилетие по-късно португалецът отново напомни за този си нрав, макар че този път избра мълчанието като тактически ход, за да не компрометира присъствието си в предстоящите дербита със Севиля и Барселона.

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Снимки: Gettyimages