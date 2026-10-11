Винисиус се извини на съотборниците си след червения картон

Бразилският нападател на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се извини на съотборниците си, след като бе изгонен при победата срещу Виляреал с 1:0 на "Сантяго Бернабеу" в събота, предаде Ройтерс. Сега на него му предстои нервно да изчака решението на Дисциплинарната комисия дали няма да го лиши от състезателни права и за дербито с Барселона на 25 октомври на "Камп Ноу". Бразилецът мислеше, че е вкарал втори гол срещу Виляреал, но попадението не бе зачетено, тъй като на повторенията от видео системата се видя, че той дърпа косата на Натан Салиба в хода на атаката.

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След мача Винисиус, който влезе в игра като резерва в 52-рата минута, а 20 минути по-късно бе изгонен, написа в социалните медии "извинявам се на отбора и на феновете". Според правилника на Испанската футболна федерация дърпането на коса на съперник се третира за агресивно поведение. Санкцията за подобно провинение, без да бъде причинена контузия е между един и три мача. Следващите три мача на Реал Мадрид са срещу Севиля, Барселона и Расинг Сантандер, но за 26-годишния бразилец ще бъде голям удар, ако пропусне Ел Класико.

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Снимки: Gettyimages