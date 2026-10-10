Реал Мадрид 0:0 Виляреал, греда на Мбапе

Реал Мадрид играе при нулево равенство срещу Виляреал на "Сантиаго Бернабеу" в двубой от 8-ия кръг на Ла Лига. Съставът на Жозе Моуриньо ще се опита да се върне към победите, след като в последния кръг преди паузата за националните отбори отстъпи с 1:2 на градския си съперник Атлетико и се смъкна на 4-то място в класирането.

Виляреал не се представя според очакванията и в един период регистрира три последователни загуби, но след това спечели срещу Малага и Леванте, като по този начин се придвижи до 9-ата позиция в подреждането. "Жълтата подводница" има в актива си 8 точки, а любопитното е, че повечето от тях бяха извоювани далеч от дома.

Новината в единайсеторката на Реал Мадрид е, че Винисиус Жуниор остава сред резервите за сметка на Ян Диоманде, който ще действа заедно с Арда Гюлер и Джуд Белингам зад Килиан Мбапе. Французинът се възстанови от контузията си и очаквано стартира от първата минута. Федерико Валверде и Орелиан Чуамени ще си партнират в средата на терена, а защитната линия пред Тибо Куртоа е съставена от Трент Александър-Арнолд, Ибрахима Конате, Антонио Рюдигер и Алваро Карерас.

Марк Кукурея и Дензъл Дъмфрис получават почивка от Жозе Моуриньо и са на пейката. Бернардо Силва, Едуардо Камавинга, Ендрик и Карлос Еспи също са сред опциите на португалския специалист.

📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @VillarrealCF 👉 @UnicajaBanco https://t.co/t37afOwsPA — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 10, 2026

За Виляреал в предни позиции започват Айосе Перес и Илияс Ахомаш, а в халфовата линия наставникът Иниго Перес е гласувал доверие на Санти Комесаня, Пап Гей и Алберто Молейро. Отбраната на гостите е съставена от петима, а на вратата отново ще е унгарецът Петер Гулачи.

Никола Пепе не е в групата за двубоя заради планирана операция на очите, а основните нападатели Жерард Морено и Жорж Микаутадзе този път са на пейката. Аласан Диата и Тани Олувасей също ще чакат своя шанс през второто полувреме.

🟡 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🟡 #RealMadridVillarreal https://t.co/lcaJgfQYDy — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 10, 2026

Противно на очакванията, Виляреал беше тимът, който влезе по-добре в срещата. Гостите спокойно задържаха топката, а Пап Гей опита далечен изстрел, но той мина доста далеч от вратата на Куртоа. Реал Мадрид веднага отговори на хвърлената ръкавица. В 7-ата минута Арда Гюлер пусна дълъг диагонален пас към Карерас, той намери в наказателното поле непокрития Мбапе, но френският национал уцели гредата.

Домакините постепенно взеха инициативата и станаха по-агресивни в средната третина на терена. Белингам получи жълт картон за грубо нарушение, а Мбапе за втори път излезе на удобна позиция, но не можа да преодолее Гулачи.

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Снимки: Gettyimages