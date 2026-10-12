Съдията, който подсказа за червения картон на Винисиус, вдигна само жълт за същото в друг мач

Директният червен картон на Винисиус Жуниор за дърпане на косата на Салиба от Виляреал намери изключително любопитен прецедент в испанската Ла Лига, пише “Марка”. В основата на двете сходни ситуации стои един и същ съдия — Алехандро Мунис Руис, който в първия епизод ръководеше мача на терена, а във втория оперираше от стаята за ВАР.

Първият случай датира от 19 април 2025 година в мача между Майорка и Леганес на стадион „Сон Моис“. Тогава Дани Родригес от Майорка дръпна за косата Нею от съперника, но Мунис Руис прецени, че нарушението заслужава единствено официално предупреждение с жълт картон.

В изминалия сега между Реал Мадрид и Виляреал въпросният Мунис Руис отговаряше за ВАР. Именно той извика главния съдия Исидро Диас де Мера да преразгледа на монитора ситуацията, при която Вини хвана за косата Салиба.

Какво предвижда Правило 12?

В правилника на футбола не съществува текст, според който всяко дърпане за коса задължително води до червен картон. Всичко зависи от тълкуването на ситуацията като проява на грубост и насилие.

Правило 12 ясно гласи: „Ако състезател използва или се опита да използва прекомерна сила или бруталност срещу съперник, когато не води директно единоборство за топката [...], действието се определя като проява на насилие“.

Тази разпоредба беше напълно приложима и при фала на Дани Родригес срещу Нею през април 2025 година. Арбитърът имаше правото да изгони футболиста, ако бе сметнал деянието за брутално или извършено с прекомерна сила, но Мунис Руис прецени, че контактът не покрива тези изисквания, и ограничи санкцията до жълт картон.

Промяна в критерия, а не в самия правилник

Разминаването в оценките на две почти идентични отигравания се дължи не на промяна в правилата на играта през последната година и половина, а на прецизирането на съдийските критерии за тяхното прилагане.

През август 2026 година Съдийската комисия (СТА) публикува новия наръчник КАРД, в който са дадени ясни примери за тълкуване на насилствените действия. В ръководството се подчертава, че за да се присъди директен червен картон, трябва да се вземат предвид редица фактори като „интензитет на действието, конкретният жест, зоната на съприкосновение, вложената сила и степента на предизвикания риск“.

СТА не въвежда директно правило, че всяко посягане към косата е автоматично изгонване, а само пояснява кога тази постъпка преминава границата на позволеното и се превръща в проява на насилие заради своята сила и бруталност.

Точно това прави парадокса около Алехандро Мунис Руис толкова забележителен: той наказа с жълт картон Дани Родригес, а 18 месеца по-късно от позицията си на ВАР арбитър настоя за червен картон срещу Винисиус при нарушението срещу състезателя на Виляреал. Според съдийските норми разликата се корени именно в различното отчитане на силата, интензивността и риска при двете съприкосновения.

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