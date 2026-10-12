Белингам за изгонването на Винисиус: По дяволите, това вече не е футбол

Джуд Белингам и Марк Кукурея изразиха възмущението си след изгонването на съотборника им в Реал Мадрид Винисиус Жуниор в срещата срещу Виляреал. Инцидентът от събота, при който бразилецът дръпна съперниковия футболист Салиба за косата, продължава да бъде сред основните теми след мача. Докато нападателят очаква официалното решение за своето наказание, което най-вероятно ще го извади от предстоящото Ел Класико на 25 октомври, на бял свят се появиха нови кадри от напрежението на терена на „Бернабеу“.

Ексклузивни видеозаписи на DAZN разкриват реакцията на Кукурея в най-горещите моменти от двубоя. Левият краен защитник потърси сметка от съдийската бригада и отправи остри думи директно към главния арбитър Диас де Мера: „Надявам се, че ако някой ме дръпне за косата, също ще вдигнете червен картон и ще отидете на ВАР“.

🚨 Marc Cucurella kepada official pertandingan setelah insiden kartu merah Vinícius Júnior melawan Villarreal: “Semoga… Semoga kalau dia menyentuh sehelai rambutku saja, kalian langsung memberinya kartu merah. Kalian tinggal pergi ke VAR.” @MMajeedX https://t.co/pF9cUGDX3S — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) October 12, 2026

В друг видеоклип главно действащо лице е Белингам. Английският национал бе уловен от камерите непосредствено след отстраняването на неговия съотборник, като не скри огорчението си от съдийското отсъждане: „Уау, по дяволите. Това вече не е футбол. Уау...“.

🚨🎥| Bellingham couldn’t BELIEVE Vinicius Jr. red card. “Woah, F*ck me, football is finished. “ https://t.co/WSDLtDjPtR — Kalshi FC (@KalshiFC) October 10, 2026

Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google