Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид

Белингам за изгонването на Винисиус: По дяволите, това вече не е футбол

  • 12 окт 2026 | 13:35
  • 914
  • 3

Джуд Белингам и Марк Кукурея изразиха възмущението си след изгонването на съотборника им в Реал Мадрид Винисиус Жуниор в срещата срещу Виляреал. Инцидентът от събота, при който бразилецът дръпна съперниковия футболист Салиба за косата, продължава да бъде сред основните теми след мача. Докато нападателят очаква официалното решение за своето наказание, което най-вероятно ще го извади от предстоящото Ел Класико на 25 октомври, на бял свят се появиха нови кадри от напрежението на терена на „Бернабеу“.

Ексклузивни видеозаписи на DAZN разкриват реакцията на Кукурея в най-горещите моменти от двубоя. Левият краен защитник потърси сметка от съдийската бригада и отправи остри думи директно към главния арбитър Диас де Мера: „Надявам се, че ако някой ме дръпне за косата, също ще вдигнете червен картон и ще отидете на ВАР“.

В друг видеоклип главно действащо лице е Белингам. Английският национал бе уловен от камерите непосредствено след отстраняването на неговия съотборник, като не скри огорчението си от съдийското отсъждане: „Уау, по дяволите. Това вече не е футбол. Уау...“.

Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"
Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

  • 12 окт 2026 | 09:45
  • 10977
  • 31
Монтела се раздели с Турция след емоционален пост

Монтела се раздели с Турция след емоционален пост

  • 12 окт 2026 | 07:54
  • 2137
  • 0
Спалети: Ювентус трябва сам да търси победата

Спалети: Ювентус трябва сам да търси победата

  • 12 окт 2026 | 07:38
  • 1462
  • 1
Мареска повтори нещо, което само Анчелоти, Гуардиола и Оле бяха правили

Мареска повтори нещо, което само Анчелоти, Гуардиола и Оле бяха правили

  • 12 окт 2026 | 07:23
  • 2875
  • 1
Защо феновете на Сити размахаха надуваеми банани?

Защо феновете на Сити размахаха надуваеми банани?

  • 12 окт 2026 | 07:09
  • 3449
  • 4
Историческо постижение на Фариоли с Порто

Историческо постижение на Фариоли с Порто

  • 12 окт 2026 | 06:17
  • 2737
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

  • 12 окт 2026 | 13:41
  • 2481
  • 36
Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 11958
  • 95
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 6334
  • 4
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 13:40
  • 7697
  • 7
В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

  • 12 окт 2026 | 11:20
  • 10390
  • 22
ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

  • 12 окт 2026 | 09:34
  • 16670
  • 84