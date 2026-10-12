Белингам за изгонването на Винисиус: По дяволите, това вече не е футбол

Джуд Белингам и Марк Кукурея изразиха възмущението си след изгонването на съотборника им в Реал Мадрид Винисиус Жуниор в срещата срещу Виляреал. Инцидентът от събота, при който бразилецът дръпна съперниковия футболист Салиба за косата, продължава да бъде сред основните теми след мача. Докато нападателят очаква официалното решение за своето наказание, което най-вероятно ще го извади от предстоящото Ел Класико на 25 октомври, на бял свят се появиха нови кадри от напрежението на терена на „Бернабеу“.
Ексклузивни видеозаписи на DAZN разкриват реакцията на Кукурея в най-горещите моменти от двубоя. Левият краен защитник потърси сметка от съдийската бригада и отправи остри думи директно към главния арбитър Диас де Мера: „Надявам се, че ако някой ме дръпне за косата, също ще вдигнете червен картон и ще отидете на ВАР“.
В друг видеоклип главно действащо лице е Белингам. Английският национал бе уловен от камерите непосредствено след отстраняването на неговия съотборник, като не скри огорчението си от съдийското отсъждане: „Уау, по дяволите. Това вече не е футбол. Уау...“.