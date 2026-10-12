Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус и допълнително намалява шансовете на бразилеца за "Ел Класико"

Съдийският доклад след двубоя между Реал Мадрид и Виляреал (1:0), проведен на стадион „Сантяго Бернабеу“, описва подробно причините за директния червен картон на Винисиус Жуниор и последвалите му бурни реакции, съобщава "Марка". Главният арбитър Диас де Мера вписа в официалния документ както самия инцидент на терена, така и събитията след отстраняването на бразилския нападател.

Винисиус се извини на съотборниците си след червения картон

Според записаното от съдията, Винисиус е получил червен картон в 73-тата минута заради „дърпане на съперник за косата при игра в ход, без топката да се оспорва между двамата“. Ситуацията се разигра по време на атака, завършила с попадение на бразилеца, което веднага бе отменено заради нарушението срещу играча на гостите Нейтън Дилън-Салиба.

🚨 ÚLTIMA HORA | Acta del @realmadrid - @VillarrealCF ➡️ "Vinicius fue expulsado por el siguiente motivo: Por tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" 🗣️ "En el minuto 73 de partido, estando el juego detenido, Vinicius, después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta" — Tiempo de Juego (@tjcope) October 10, 2026

В раздела за допълнителни инциденти Диас де Мера описва подробно и сцените веднага след решението: „В 73-тата минута, при спряна игра, състезателят на домакините с номер 7 г-н Винисиус Жозе де Оливейра до Насименто, след като вече бе изгонен и все още се намираше на терена, продължи да оспорва решението ми с висок тон и крясъци, приближавайки се към мен с агресивно поведение.“

Реферът допълва още, че футболистът е трябвало да бъде удържан от своите съотборници, макар че не са били чути конкретни обидни фрази. Описаното в протокола и разпоредбите на Техническия съдийски комитет (КТА) предполагат санкция от повече от един мач. Това поставя под сериозна въпросителна участието на крилото в дербито срещу Барселона на 25 октомври, което е само след два кръга. Преди визитата на „Камп Ноу“ Реал Мадрид има само един шампионатен мач – срещу Севиля, което означава, че наказание от две или повече срещи автоматично вади бразилеца от „Ел Класико“.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid believe Vini Jr. will be suspended for 3 MATCHES. With an appeal, it could go down to 2. They believe that him missing El Clásico is DONE. @AranchaMOBILE, @miguelitocope https://t.co/HPDe1xLHdT — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 10, 2026

Срещата бе белязана от изключително високо напрежение и около двете скамейки. Освен картона на Винисиус, съдията официално предупреди Жозе Моуриньо и клубния делегат Чендо, а треньорът на вратарите в Реал Мадрид – Нуно Сантос, бе изгонен. От лагера на Виляреал с червен картон беше санкциониран делегатът Хиско Надал.

Според правилника на Техническия съдийски комитет дърпането на коса попада в категорията за насилствено поведение (КВ.1). Този член обхваща прояви като удари с лакът, глава, юмрук, шамари, хващане за врата, ритане, ухапване или дърпане на коса срещу съперник без борба за топката при прекомерна сила или бруталност. Подобни провинения традиционно се наказват с отстраняване за няколко срещи, което допълнително увеличава вероятността звездата на мадридчани да пропусне предстоящото дерби с Барселона. Според информациите в Реал Мадрид вече са приели за свършен факт, че Винисиус няма да е на разположение за "Ел Класико".

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Снимки: Gettyimages