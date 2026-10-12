Разкриха още една издънка на Винисиус Жуниор

Името на Винисиус Жуниор беше забъркано в още един инцидент, след като бе изгонен в двубоя на Реал Мадрид срещу Виляреал заради дърпане на косата на съперников футболист. Според испанското футболно предаване „Ел Чирингито“ бразилецът е изпуснал нервите си и е изблъскал служител на Ла Лига в тунела на стадион „Бернабеу“. В социалните мрежи даже има клип, за който се твърди, че показва точно това.
Това още повече утежнява положението на нападателя на “кралете”, който почти сигурно ще “изгори” за дербито срещу Барселона на 25 октомври.
Журналистът Маркос Бенито обяви в ефира на телевизионното предаване, че на път към съблекалните видимо ядосаният и извън контрол играч е блъснал представител на лигата, като подчерта, че видеозаписите от съоръжението потвърждават случилото се.
Иначе Вини със сигурност ще бъде наказан за поне един двубой заради червения си картон. Отделно в доклада си главният рефер Исидро Диас де Мера е отбелязал, че бразилецът се е държал непристойно след отстраняването си: “Г-н Винисиус Жозе де Оливейра до Насименто, след като вече бе изгонен и все още се намираше на терена, продължи да оспорва решението ми с висок тон и крясъци, приближавайки се към мен с агресивно поведение.“ Това вероятно ще увеличи санкцията на футболиста, а Ел Класико е точно вторият мач в предстоящата програма на клуба в ла Лига.