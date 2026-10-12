Разкриха още една издънка на Винисиус Жуниор

Името на Винисиус Жуниор беше забъркано в още един инцидент, след като бе изгонен в двубоя на Реал Мадрид срещу Виляреал заради дърпане на косата на съперников футболист. Според испанското футболно предаване „Ел Чирингито“ бразилецът е изпуснал нервите си и е изблъскал служител на Ла Лига в тунела на стадион „Бернабеу“. В социалните мрежи даже има клип, за който се твърди, че показва точно това.

🚨Vini Jr pushed an employee as he was heading down the tunnel after receiving a red card https://t.co/FDVQkzCpmI — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 12, 2026

Това още повече утежнява положението на нападателя на “кралете”, който почти сигурно ще “изгори” за дербито срещу Барселона на 25 октомври.

Журналистът Маркос Бенито обяви в ефира на телевизионното предаване, че на път към съблекалните видимо ядосаният и извън контрол играч е блъснал представител на лигата, като подчерта, че видеозаписите от съоръжението потвърждават случилото се.

Иначе Вини със сигурност ще бъде наказан за поне един двубой заради червения си картон. Отделно в доклада си главният рефер Исидро Диас де Мера е отбелязал, че бразилецът се е държал непристойно след отстраняването си: “Г-н Винисиус Жозе де Оливейра до Насименто, след като вече бе изгонен и все още се намираше на терена, продължи да оспорва решението ми с висок тон и крясъци, приближавайки се към мен с агресивно поведение.“ Това вероятно ще увеличи санкцията на футболиста, а Ел Класико е точно вторият мач в предстоящата програма на клуба в ла Лига.

Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

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