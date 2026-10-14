Шампионската лига продължава с нова порция зрелище

На 14 октомври (сряда) ще се изиграят деветте мача от втората част на програмата във втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Денят предлага два сблъсъка от най-висока категория – на „Етихад“ Манчестър Сити приема двукратния пореден носител на трофея Пари Сен Жермен в среща между два от основните фаворити и за това издание, и двата с победи в първия кръг, а на „Олимпико“ Рома излиза срещу Реал Мадрид. Интерес ще предизвикат още гостуването на Борусия Дортмунд в Норвегия при Бодьо/Глимт, домакинството на Астън Вила срещу Фенербахче и визитата на Ливърпул в Австрия при ЛАСК. Двубоите са в два часови диапазона – ранните два започват в 19:45 часа българско време, а останалите седем са от 22:00

Ливърпул с визита в Австрия

Манчестър Сити и ПСЖ в сблъсък на гигантита на "Етихад"

Реал с огромно предизвикателство на "Олимпико"

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