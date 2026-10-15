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Шахтьор подчини АЕК в края

  • 15 окт 2026 | 00:15
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Шахтьор подчини АЕК в края

Арда Туран постигна първа победа като треньор в Шампионската лига. Бившият турски национал изведе Шахтьор (Донецк) до успех с 3:1 над АЕК на "Стамфорд Бридж" в Лондон. Срещата отиваше към закономерно равенство, но с два гола в последните 10 минути украинският тим взе трите точки.

АЕК поведе с гол на Ловро Маер в 28-ата минута, а малко по-късно Педриньо изравни от дузпа. Винисиус Тобиас даде преднина на Шахтьор в 80-ата минута, преди резервата Глейкер Мендоса да сложи точка на спора.

Още в началото АЕК можеше да вземем преднина, но централният защитник Мукуди уцели гредата след центриране на Маер. Шахтьор отговори с опасен изстрел на Алисон Сантана, спасен от вратаря на гръцкия тим Алберто Бриньоли.

В 28-ата минута феновете на АЕК избухнаха от радост. Абубакари Койта отне топката и напредна по левия фланг. Последва пас на Ставрос Пилиос към Ловро Маер и хърватският национал преодоля Дмитро Ризник.

Шахтьор реагира веднага и само шест минути по-късно стигна до изравнително попадение. Филипе Релвас фаулира в наказателното поле Алисон Сантана и след намесата на ВАР реферът Крис Кавана посочи бялата точка. Педриньо хладнокръвно реализира дузпата и зарадва украинските привърженици - 1:1.

До почивката и двата отбора продължиха да атакуват, като Шахтьор се стремеше към по-продължителни комбинации, докато наставникът на АЕК Марко Николич беше заложил на директен подход с пасове към нападателите Зини и Лука Йович.

В 49-ата минута левият бек на гърците Пилиос се включи в предни позиции и отправи изстрел, но Ризник внимаваше. Разван Марин също имаше възможност да се разпише, но стражът на Шахтьор демонстрира класа.

След направените смени в средата на полувремето символичните домакини взеха инициативата. Олег Очеретко пропусна от удобна позиция, а силен шут на Глейкер Мендоса профуча над вратата.

В 80-ата минута бразилска комбинация между Алисон Сантана и Винисиус Тобиас завърши с втори гол за Шахтьор. Десният бек на украинския гранд стреля от изключително малък ъгъл, но топката намери път към мрежата зад Бриньоли.

В 86-ата минута Глейкер Мендоса си освободи пространство и с много премерен удар затвърди победата на Шахтьор, която прати тима на 11-то място в класирането с 4 точки.

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Снимки: Gettyimages

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