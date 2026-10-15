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Астън Вила унижи Фенербахче в голеада Бирмингам

  • 15 окт 2026 | 00:19
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Астън Вила унижи Фенербахче в голеада Бирмингам

Астън Вила постигна разгромна победа с 6:0 срещу Фенербахче на „Вила Парк“ в среща от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Николас Джаксън (31', 39') и Рос Баркли (68', 72') се разписаха по два пъти, а останалите попадения добавиха Йохан Манзамби (12') и Тами Ейбрахам (90').

Тимът на Унай Емери вече има шест точки след две поредни победи, докато турският отбор остава с една.

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Домакините поведоха още в 12-тата минута, когато ударът на Манзамби се отклони в Милан Шкриняр и остави Едерсон без възможност да реагира. Фенербахче опита да отговори, но Зион Сузуки се намеси решително срещу Ведат Муричи и запази преднината на бирмингамци.

В 31-вата минута Джаксън получи подаване от Бубакар Камара и удвои аванса на Вила. Гостите имаха шанс да се върнат в двубоя чрез Огуз Айдън, който разтресе напречната греда с удар от дистанция. Вместо това в 39-ата минута Джаксън отново преодоля Едерсон, този път след асистенция на Баркли, и направи резултата 3:0 още преди почивката.

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След паузата английският тим продължи да контролира срещата. В 68-ата минута Баркли реализира дузпа, спечелена от Манзамби, а само четири минути по-късно добави второто си попадение. Ударът му с левия крак се отклони в защитник и отново завърши в мрежата на Фенербахче.

Крайното 6:0 оформи резервата Тами Ейбрахам в 90-ата минута след подаване на друг появил се от пейката футболист - Алисон.

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