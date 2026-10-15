Щутгарт продължава без грешка в ШЛ след класика в Братислава

Германският Щутгарт записа втори пореден успех в основната фаза на Шампионската лига, след като спечели с 3:0 като гост на Слован (Братислава) в среща от 2-рия кръг. Гостите контролираха събитията на терена в Словакия и си тръгнаха с трите точки след попадение на Дениз Ундав ('29), автогол на Сандро Круз ('65) и точен изстрел на Ермедин Демирович ('90).

В 29-ата минута на двубоя германският тим поведе в резултата. Дениз Ундав получи подаване в наказателното поле и с прецизен диагонален удар по земя намери далечния ъгъл на вратата за 0:1.

В 55-ата минута домакините от Слован пратиха топката в мрежата чрез Сюлейман Камара и започнаха да празнуват изравнително попадение. Радостта им обаче бе кратка, тъй като след намеса на системата ВАР голът бе отменен и резултатът остана непроменен.

В 65-ата минута Щутгарт удвои своята преднина. Десният краен бранител Джоша Вагноман достигна една топка в близост до аутлинията и опита остро центриране. Кълбото рикошира нещастно в защитника на домакините Сандро Круз и влетя във вратата на Слован за 0:2.

Крайното 3:0 бе оформено в 90-ата минута, когато Ермедин Демирович се разписа с глава след центриране на Лоренц Асиньон.

След този успех Щутгарт е с пълен актив от 6 точки и заема престижното 4-то място във временното класиране. Слован остава на дъното с нулев актив.

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Снимки: Gettyimages