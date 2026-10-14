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Манчестър Сити - ПСЖ (съставите)

  • 14 окт 2026 | 21:00
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Манчестър Сити - ПСЖ (съставите)

Манчестър Сити посреща европейския клубен първенец Пари Сен Жермен в най-чакания мач от днешната програма на Шампионската лига. Двубоят на "Етихад" стартира в 22:00 часа и има всички предпоставки да вярваме, че ще станем свидетели на истинско футболно зрелище. Главен съдия ще е германецът Свен Яблонски.

Съперниците се намират в отлична форма. Ман Сити спечели 8 поредни мача във всички турнири, а на старта на основната фаза в Шампионската лига надви Порто с 2:0 като гост. ПСЖ имаше колебания в началото на сезона, но постепенно влезе в желания ритъм и записа 4 последователни успеха. Защитата на еврпейаката корона започна с разгром срещу Слован (Братислава) - 6:1.

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска е направил три промени в сравнение с гръмката победа над Ливърпул (3:0) през уикенда. Матеус Нунеш и Нико О'Райли остават на пейката за сметка на Абдукодир Хусанов и Йошко Гвардиол, а централна двойка бранители пред Джанлуиджи Донарума са Рубен Диаш и Марк Геи.

Жереми Доку, който влезе от пейката на "Анфийлд" и веднага вкара гол, е предпочетен пред Илиман Ндиайе. Антоан Семеньо и Раян Шерки също ще помагат на головата машина Ерлинг Холанд, а в средата на терена ще си партнират Енцо Фернандес и Елиът Андерсън.

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Снимки: Gettyimages

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