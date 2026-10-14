Ливърпул с визита в Австрия

Австрийският ЛАСК приема английския гранд Ливърпул на стадион "Райфайзен Арена" в мач от втория кръг на същинската фаза на Шампионската лига. Воденият от Андони Ираола състав от Енфийлд търси реакция след поражението с 0:3 от Манчестър Сити в Премиър лийг, докато домакините се опитват да прекъснат негативната си серия на европейската сцена.

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Ливърпул започна кампанията си в Шампионската лига с успех 2:1 у дома срещу Атлетико Мадрид, с което натрупа 3 точки. От друга страна, ЛАСК отстъпи с 0:1 като гост на АЕК в първия кръг. У дома австрийският тим също преминава през труден период, като в последния си шампионатен мач от Бундеслигата загуби от Рапид Виена с 0:2.

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола не може да разчита на редица ключови състезатели. Александър Исак, Коди Гакпо и Доминик Собослай не пътуваха с отбора за Австрия, а Юго Екитике, Конър Брадли и Джовани Леони остават извън строя поради контузии. В предни позиции за гостите се очаква да действат Брадли Баркола и Флориан Виртц.

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За домакините, начело с Дитмар Кюбауер, извън терена поради контузия е Рамиз Харакате, а под въпрос остават Джордж Бело и Моузес Усор. В атака ЛАСК най-вероятно ще разчита на Кристоф Ланг и Саша Калайджич.

Двата тима вече са се срещали два пъти в Европа по време на груповата фаза на Лига Европа през 2023 година. Тогава Ливърпул спечели и двата мача – с 3:1 в Линц и с 4:0 на "Енфийлд".

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