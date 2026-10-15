Бетис пречупи Порто в иберийско зрелище

Бетис постигна драматична победа с 3:2 срещу Порто на „Ла Картуха“ в среща от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Андалусийците поведоха чрез Абде Езалзули (47'), но гостите обърнаха резултата с попадения на Габри Вейга (54') и Саму Агехова (61'). Кучо Ернандес (74') възстанови равенството, а Иско (84') донесе успеха от дузпа.

Така отборът на Мануел Пелегрини записа втора поредна победа и събра шест точки, докато „драконите“ остават без актив след две поражения.

SOMOS BALOMPIÉ. SOMOS EL 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐁𝐄𝐓𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐋𝐎𝐌𝐏𝐈𝐄́. #EuroBetis https://t.co/wL2DwEYxng — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) October 14, 2026

Първото полувреме предложи възможности и пред двете врати, но завърши без голове. Още в началото Абде принуди Диого Коща да се намесва, а Андре Силва отговори с удар с глава в напречната греда. В 40-ата минута Мартим Фернандеш изпрати топката във вратата на домакините, но попадението бе отменено след намеса на ВАР заради предходна игра с ръка на Борха Сайнс.

След почивката двубоят се превърна в истински голов спектакъл. В 47-ата минута Абде откри резултата с красив удар към далечния горен ъгъл след подаване на Фран Гарсия. Малко по-късно Антони можеше да удвои преднината, но нацели гредата.

Порой от голове в Шампионската лига - 46 попадения в 9 мача

Порто отговори с два гола в рамките на седем минути. Габри Вейга изравни от пряк свободен удар, а появилият се като резерва Саму Агехова направи 2:1 след асистенция на Пепе и мощно изпълнение в горния ъгъл.

Пелегрини също намери отговор чрез смените си. Влезлият от пейката Кучо Ернандес се разписа в 74-тата минута след подаване на Антони. Развръзката дойде десет минути по-късно, когато Иско реализира дузпа, отсъдена за нарушение на Франсиско Моура срещу Анхел Ортис.

В добавеното време Сантяго Хименес имаше възможности да спаси точката за гостите, но Алваро Вайес отрази два негови удара с глава, а друго изпълнение на мексиканеца премина над вратата. Така Бетис удържа преднината си и зарадва привържениците си с втори пореден европейски успех.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google