Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Борусия (Дортмунд)

Бодьо/Глимт взе пореден сериозен скалп в Шампионската лига

  • 15 окт 2026 | 00:33
  • 525
  • 0
Бодьо/Глимт взе пореден сериозен скалп в Шампионската лига

Бодьо/Глимт отново показа, че е изключително силен домакин в евротурнирите. Норвежкият тим взе скалпа на пореден голям съперник, постигайки минимална победа с 1:0 у дома срещу германския Борусия (Дортмунд) в двубой от основната фаза на Шампионската лига. Единственото попадение на стадион „Аспмюра“ бе дело на Фредрик Cьоволд ('52) в началото на второто полувреме.

През първата част домакините стояха по-добре на терена, но не успяха да материализират превъзходството си. Това се случи в 52-рата. Сондре Аукланд напредна по десния фланг и центрира по земя в наказателното поле. Около точката на дузпата Фредрик Шьоволд засече кълбото и го прати в мрежата зад Грегор Кобел за 1:0.

В 62-рата минута германският тим бе близо до изравняване, след като Феликс Нмеча бе намерен в празно пространство. Той се нагласи и нанесе силен удар от дистанция към горния десен ъгъл, но вратарят Никита Хайкин спаси и изби в корнер.

В 84-тата минута, след изпълнение на ъглов удар, Итън Нуанери пропусна сериозна възможност за Дортмунд от близка дистанция. Неговият изстрел към долния десен ъгъл бе отразен от нова бляскава проява на Никита Хайкин.

В добавеното време на срещата Феликс Нмеча отново намери видимост към вратата и отправи удар към левия ъгъл, но опитът му за пореден път бе отразен от превъзходното спасяване на руския страж на домакините.

След този резултат и двата тима имат по 3 точки в актива си, като Борусия е на 18-ата позиция в таблицата, а Бодьо/Глимт е 24-ти.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Кумас изравни постижение на Джерард в Шампионската лига

Кумас изравни постижение на Джерард в Шампионската лига

  • 14 окт 2026 | 21:50
  • 1459
  • 0
Дебютни голове на Баркола и Араухо дадоха тон на Ливърпул за най-резултатната победа при Ираола

Дебютни голове на Баркола и Араухо дадоха тон на Ливърпул за най-резултатната победа при Ираола

  • 14 окт 2026 | 21:36
  • 19015
  • 17
Уейн Рууни с остра критика към Кристиано Роналдо: Става неприятно за гледане

Уейн Рууни с остра критика към Кристиано Роналдо: Става неприятно за гледане

  • 14 окт 2026 | 21:29
  • 2752
  • 8
Жозе разплака Вечния град при завръщането си на "Олимпико", а Рома може да се сърди само на себе си

Жозе разплака Вечния град при завръщането си на "Олимпико", а Рома може да се сърди само на себе си

  • 14 окт 2026 | 23:56
  • 19890
  • 244
Официално: Винисиус отнесе тежко наказание, "изгоря" за "Ел Класико"

Официално: Винисиус отнесе тежко наказание, "изгоря" за "Ел Класико"

  • 14 окт 2026 | 21:04
  • 11314
  • 20
ПСЖ сломи Ман Сити в мач, който ще се помни дълго

ПСЖ сломи Ман Сити в мач, който ще се помни дълго

  • 14 окт 2026 | 23:55
  • 16899
  • 74
Виж всички

Водещи Новини

Порой от голове в Шампионската лига - 46 попадения в 9 мача

Порой от голове в Шампионската лига - 46 попадения в 9 мача

  • 15 окт 2026 | 00:00
  • 15674
  • 3
ПСЖ сломи Ман Сити в мач, който ще се помни дълго

ПСЖ сломи Ман Сити в мач, който ще се помни дълго

  • 14 окт 2026 | 23:55
  • 16899
  • 74
Жозе разплака Вечния град при завръщането си на "Олимпико", а Рома може да се сърди само на себе си

Жозе разплака Вечния град при завръщането си на "Олимпико", а Рома може да се сърди само на себе си

  • 14 окт 2026 | 23:56
  • 19890
  • 244
Ботев (Пд) сгъна адаша си от Враца и чака ЦСКА или ЦСКА 1948 на полуфинал

Ботев (Пд) сгъна адаша си от Враца и чака ЦСКА или ЦСКА 1948 на полуфинал

  • 14 окт 2026 | 20:55
  • 32096
  • 46
Дебютни голове на Баркола и Араухо дадоха тон на Ливърпул за най-резултатната победа при Ираола

Дебютни голове на Баркола и Араухо дадоха тон на Ливърпул за най-резултатната победа при Ираола

  • 14 окт 2026 | 21:36
  • 19015
  • 17
Страхотна трета четвърт изстреля Апоел към гръмка победа в "Арена София"

Страхотна трета четвърт изстреля Апоел към гръмка победа в "Арена София"

  • 14 окт 2026 | 21:00
  • 8039
  • 1