Бодьо/Глимт взе пореден сериозен скалп в Шампионската лига

Бодьо/Глимт отново показа, че е изключително силен домакин в евротурнирите. Норвежкият тим взе скалпа на пореден голям съперник, постигайки минимална победа с 1:0 у дома срещу германския Борусия (Дортмунд) в двубой от основната фаза на Шампионската лига. Единственото попадение на стадион „Аспмюра“ бе дело на Фредрик Cьоволд ('52) в началото на второто полувреме.

През първата част домакините стояха по-добре на терена, но не успяха да материализират превъзходството си. Това се случи в 52-рата. Сондре Аукланд напредна по десния фланг и центрира по земя в наказателното поле. Около точката на дузпата Фредрик Шьоволд засече кълбото и го прати в мрежата зад Грегор Кобел за 1:0.

В 62-рата минута германският тим бе близо до изравняване, след като Феликс Нмеча бе намерен в празно пространство. Той се нагласи и нанесе силен удар от дистанция към горния десен ъгъл, но вратарят Никита Хайкин спаси и изби в корнер.

В 84-тата минута, след изпълнение на ъглов удар, Итън Нуанери пропусна сериозна възможност за Дортмунд от близка дистанция. Неговият изстрел към долния десен ъгъл бе отразен от нова бляскава проява на Никита Хайкин.

В добавеното време на срещата Феликс Нмеча отново намери видимост към вратата и отправи удар към левия ъгъл, но опитът му за пореден път бе отразен от превъзходното спасяване на руския страж на домакините.

След този резултат и двата тима имат по 3 точки в актива си, като Борусия е на 18-ата позиция в таблицата, а Бодьо/Глимт е 24-ти.

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