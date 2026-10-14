Фейенорд сломи Комо в шоу с пет гола

Нидерландският Фейенорд записа атрактивна победа с 3:2 у дома срещу италианския Комо в двубой от 2-рия кръг в основната фаза на Шампионската лига.Двата тима сътвориха шоу на "Де Кайп", но домакините успяха да наложат волята си. Голмайстори за ротердамци станаха Дживай Зехиел ('20) и Хадж Муса ('52), а едно попадение бе зачетено като автогол на Роберт Санчес ('81). За италианския тим се разписаха Асане Диао ('18) и Тасос Дувикас ('93).

Комо пръв откри резултата. В 18-ата минута на срещата Асане Диао успя да се откъсне от противниковата отбрана, нахлу на скорост в наказателното поле и с прецизен изстрел прати топката в мрежата за 0:1.

Само две минути по-късно домакините отвърнаха на удара. Дживай Зехиел получи подаване непосредствено пред наказателното поле, обърна се бързо и с неспасяем удар преодоля вратаря за 1:1.

В 52-рата минута Фейенорд поведе в резултата. Хадж Муса овладя топката в наказателното поле и отправи изненадващ, диагонален изстрел по земя, който успя да прати кълбото в мрежата за 2:1.

В 81-вата минута се стигна до изключително куриозен момент на стадион „Де Кайп“. Хадж Муса стреля от далечна дистанция, топката първо рикошира в тялото на защитник, след което се отби от гредата, удари се в плонжиралия вратар Роберт Санчес и премина голлинията за 3:1.

В добавеното време на мача, в 93-тата минута, бранител на домакините се размина с изритана напред топка, която попадна директно в краката на Тасос Дувикас. Нападателят се откъсна сам срещу вратаря и хладнокръвно оформи крайното 3:2.

След този успех ротердамският гранд събира актив от 3 точки и заема 23-тото място във временното класиране. Комо е със същия актив, но на 12-ото място заради по-добрата си голова разлика.

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Снимки: Gettyimages