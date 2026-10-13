Национал на Испания готов да напусне Премиър лийг, Барса и Реал следят ситуацията

Педро Поро иска да напусне Тотнъм и да се завърне в испанското първенство, като Барселона и Реал Мадрид вече проявяват интерес към десния защитник. Според информация на испанските медии футболистът е отворен към възможността да се върне в родината си още през зимния трансферен прозорец, въпреки че през лятото поднови договора си с лондонския клуб до 2031 година.

Поро се утвърди като важна фигура в състава на Тотнъм, но началото на настоящия сезон е трудно за него заради физически проблеми. Испанският национал е пропуснал няколко срещи, а състоянието му е повлияло и на участието му в последните мачове на националния отбор. Новият му договор го поставя сред най-добре платените футболисти на „шпорите“, което допълнително усложнява евентуален трансфер.

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Барселона разглежда Поро като възможност за подсилване на десния фланг на защитата, но за да предприеме конкретни действия, ще се наложи на “Камп Ноу” първо да се разделят с Жул Кунде. Реал Мадрид също следи ситуацията, а интересът към испанеца не е нов – през 2019 г., когато той играеше за Жирона, е имало опити да бъде привлечен на „Сантяго Бернабеу“. Тогава защитникът в крайна сметка премина в Манчестър Сити, преди да продължи кариерата си в Спортинг Лисабон и Тотнъм.

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Снимки: Gettyimages