Кубарси: Във форма сме и искаме да продължим по същия начин

Пау Кубарси е един от водещите футболисти на Барселона и този сезон. За кратко време от кариерата си младият защитник постигна толкова много и натрупа опит. Сега той не изглежда уплашен от ултрасите на Галатасарай, които във вторник вечер се канят да направят много труден мача за гостите от Каталуния. Двата тима се изправят в среща от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Ето какво коментира Кубарси в срещата си с медиите:

Опасността, която представлява Галатасарай

Очакваме съперник, който знае какво иска, още повече че играе на свой терен. Ще бъде важно да бъдем много внимателни от самото начало.

В Истанбул са губили точки и отпадали големи отбори

Знаем какви качества притежават домакините. Знаем на какъв стадион идваме и каква атмосфера ни очаква. Трябва да играем своя футбол и да внимаваме за малките детайли.

Кое е най-голямото предизвикателство при гостуването на Галатасарай?

Всички знаят какъв под какво напрежение се играе на този стадион. Тук публиката оказва огромен натиск върху съперника и първите минути ще бъдат трудни. Но отборът има огромно желание да покаже добро ниво и да бъде концентриран. Те са страхотен отбор и могат да ни създадат проблеми.



Виктор Осимен

Играл съм срещу него преди няколко сезона. Подхождам по същия начин – сериозно. Той е един от най-добрите нападатели в света и ще трябва да бъдем много концентрирани.

Имате впечатляваща серия от резултати. Чувствате ли се непобедими?

Не, защото всеки мач е различен. Но се намираме в много добра форма. Искаме да продължим да правим нещата така, както ги правим досега.

Все пак нямате толкова много сухи мрежи

Това е предизвикателство и една от най-важните задачи. Помага ти да печелиш мачове, особено на стадиони като този. Трябва да се подобрим малко в това отношение, но ще го направим. Потенциалът ни за развитие е огромен.

Как се чувстваш физически?

Изиграх много мачове на Световното първенство и в началото на сезона. Треньорът дозира натоварването ми, а аз се старая да се пазя.

Вече постигна толкова много, а си твърде млад

На 19 години съм, тепърва започвам и преживявам много нови неща. Но не използвам това като оправдание. Възрастта няма значение – трябва да правя същото като всички останали. Трябва да работя, да бъда себе си и да се състезавам на най-високо ниво.

Чувстваш ли се много по-уверен след това лято?

Израснах малко. Това лято беше много важен момент в кариерата ми. Винаги съм имал голямо доверие в собствените си възможности, а сега увереността ми става още по-голяма. Но нападателите винаги ще се опитват да ми причинят проблеми. Трябва да бъда силен.

Изненадва ли те, че Ламин настоява, че заслужава „Златната топка“?

Всички знаят, че Ламин е най-добрият в света. Дори да го казва самият той, всички го знаят. Разбира се, заслужава „Златната топка“. И аз бих могъл да бъда сред кандидатите заради представянето си на Световното първенство и през сезона, но аз подхождам по-спокойно към тези неща, докато той е по-медийна личност.

Де Йонг като централен защитник?

Френки е на невероятно ниво и на своята позиция е един от най-добрите в света. Предстои му страхотен сезон. Заради физически проблеми досега не успя да бъде с нас. На своята позиция ще покаже много високо ниво. Много е важно за всички ни той да бъде в добра форма.



Без похвали за вас от Мадрид… и съдийски полемики

Не се занимавам с тези неща, а се съсредоточавам върху моя клуб и върху футбола, който можем да покажем. Това, което идва отвън, не ни интересува особено.

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