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Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?

  • 13 окт 2026 | 07:48
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Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?

Във вторник вечер истанбулският стадион "Али Сами Йен" ще бъде арена на сблъсъка от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига между Галатасарай и Барселона. Домакините ще се опитват да заличат лошия старт в Европа, докато гостите от Каталуния пристигат с невероятна серия от девет поредни победи във всички турнири от началото на сезона.

Галатасарай започна европейската си кампания с поражение с 1:3 като гост на Спортинг (Лисабон), което ги постави на 29-о място в класирането след първия кръг. Въпреки неуспеха в Европа, играчите на Окан Бурук реагираха в местното първенство (Сюперлиг), където постигнаха победа с 3:1 срещу Касъмпаша в последния си официален мач.

Спортинг пречупи Галатасарай след силно второ полувреме
Спортинг пречупи Галатасарай след силно второ полувреме

От своя страна, Барселона се намира във впечатляваща форма под ръководството на Ханзи Флик. Каталунците се изкачиха до 3-то място в таблицата на Шампионската лига след разгромната победа с 5:1 над Фейенорд на старта. В испанската Ла Лига тимът продължава безгрешния си ход, като в последните си шампионатни срещи надделя над Хетафе с 3:0, Севиля с 3:1 и Расинг Сантандер с класическото 7:2.

Барселона не се укроти и в Шампионската лига - нова "петица" за начало на битката
Барселона не се укроти и в Шампионската лига - нова "петица" за начало на битката

В състава на домакините с мускулна контузия на бедрото е защитникът Уилфрид Синго. Старши треньорът Окан Бурук вероятно ще разчита в предни позиции на Нигерийския нападател Виктор Осимен, подпомаган по крилата от Баръш Йълмаз и Юнус Акгюн или Рафаел Леао, докато в халфовата линия се очакват Габриел Сара и Лукас Торейра.

Ханзи Флик от Истанбул: Този път за Барселона ще бъде различно
Ханзи Флик от Истанбул: Този път за Барселона ще бъде различно

Барселона ще бъде без крилото Рафиня, който лекува травма в бедрото. Извън сметките на Ханзи Флик остават също нидерландският полузащитник Френки де Йонг (коляно), бранителят Андреас Кристенсен и Рууни Барджи. В атака за испанския гигант се очаква да стартират младата звезда Ламин Ямал, Габриел Жезус и Карим Адейеми, а в средата на терена да действат Родри, Педри и Дани Олмо.

В общо 10 официални мача между двата тима Барселона има 6 победи, 3 равенства и само 1 загуба срещу турския гранд. Единственият успех на Галатасарай датира от ноември 1994 година (2:1). За последно двата тима се изправиха един срещу друг през пролетта на 2022 година в Лига Европа, когато след равенство 0:0 на "Камп Ноу", Барселона спечели с 2:1 в Истанбул.

Треньорът на Галатасарай Окан Бурук бе категоричен, че тимът му няма да се предаде без битка: "Излизаме срещу един от най-формените отбори в света в момента. Но ние сме Галатасарай и играем на свой терен. Срещу Барселона няма само да се защитаваме, а ще търсим и атаката."

Наставникът на Барселона Ханзи Флик демонстрира уважение към атмосферата на турския стадион: "Трябва да сме напълно готови. Това е една от най-горещите атмосфери във футболния свят. Галатасарай разполага с отлични футболисти и за нас ще бъде от изключително значение да бъдем компактни и организирани в защита."

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