Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?

Във вторник вечер истанбулският стадион "Али Сами Йен" ще бъде арена на сблъсъка от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига между Галатасарай и Барселона. Домакините ще се опитват да заличат лошия старт в Европа, докато гостите от Каталуния пристигат с невероятна серия от девет поредни победи във всички турнири от началото на сезона.

Галатасарай започна европейската си кампания с поражение с 1:3 като гост на Спортинг (Лисабон), което ги постави на 29-о място в класирането след първия кръг. Въпреки неуспеха в Европа, играчите на Окан Бурук реагираха в местното първенство (Сюперлиг), където постигнаха победа с 3:1 срещу Касъмпаша в последния си официален мач.

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От своя страна, Барселона се намира във впечатляваща форма под ръководството на Ханзи Флик. Каталунците се изкачиха до 3-то място в таблицата на Шампионската лига след разгромната победа с 5:1 над Фейенорд на старта. В испанската Ла Лига тимът продължава безгрешния си ход, като в последните си шампионатни срещи надделя над Хетафе с 3:0, Севиля с 3:1 и Расинг Сантандер с класическото 7:2.

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В състава на домакините с мускулна контузия на бедрото е защитникът Уилфрид Синго. Старши треньорът Окан Бурук вероятно ще разчита в предни позиции на Нигерийския нападател Виктор Осимен, подпомаган по крилата от Баръш Йълмаз и Юнус Акгюн или Рафаел Леао, докато в халфовата линия се очакват Габриел Сара и Лукас Торейра.

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Барселона ще бъде без крилото Рафиня, който лекува травма в бедрото. Извън сметките на Ханзи Флик остават също нидерландският полузащитник Френки де Йонг (коляно), бранителят Андреас Кристенсен и Рууни Барджи. В атака за испанския гигант се очаква да стартират младата звезда Ламин Ямал, Габриел Жезус и Карим Адейеми, а в средата на терена да действат Родри, Педри и Дани Олмо.

В общо 10 официални мача между двата тима Барселона има 6 победи, 3 равенства и само 1 загуба срещу турския гранд. Единственият успех на Галатасарай датира от ноември 1994 година (2:1). За последно двата тима се изправиха един срещу друг през пролетта на 2022 година в Лига Европа, когато след равенство 0:0 на "Камп Ноу", Барселона спечели с 2:1 в Истанбул.

Треньорът на Галатасарай Окан Бурук бе категоричен, че тимът му няма да се предаде без битка: "Излизаме срещу един от най-формените отбори в света в момента. Но ние сме Галатасарай и играем на свой терен. Срещу Барселона няма само да се защитаваме, а ще търсим и атаката."

Наставникът на Барселона Ханзи Флик демонстрира уважение към атмосферата на турския стадион: "Трябва да сме напълно готови. Това е една от най-горещите атмосфери във футболния свят. Галатасарай разполага с отлични футболисти и за нас ще бъде от изключително значение да бъдем компактни и организирани в защита."

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