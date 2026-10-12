Ханзи Флик от Истанбул: Този път за Барселона ще бъде различно

100-процентовият Барселона е амбициран да удължи победната си серия до десет успеха при гостуването на Галатасарай. Двубоят е от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига и е във вторник от 22:00 часа. Първенецът на Турция обаче е известен с ревностните си фенове, които особено на “Али Сами Йен” създават изключителна атмосфера. За това предупреди и треньорът на Барса Ханзи Флик на пресконференцията си край Босфора. Ето какво заяви наставникът по редица теми.

Планът за идната среща

В последния си двубой футболистите на Галатасарай играха така, както очаквахме. Разполагат с много добри нападатели и трябва да се приспособим. Винаги трябва да се адаптираме към съперника и към собствените си нужди. Точно това ще направим и във вторник.

Офанзивният потенциал на Галатасарай

Трябва да сме подготвени за атмосферата. Тя е една от най-добрите в света, невероятна е. Шумът на стадиона е изключителен. Трябва да се подобряваме, за да се изправяме срещу силни съперници и да бъдем единни.

Има ли напрежение заради това, че сте фаворити?

Винаги казвам, че съм доволен от начина, по който започнахме сезона, но всеки мач е различен. Сега ще бъде трудно. Привилегия е да бъдем тук, но във футбола нещата могат да се променят. Всички сме готови за този двубой.



Този отбор е гладен за успехи

Много от тези футболисти са световни шампиони и се убедихме, че все още са гладни за успехи. Трудно е, но те имат този глад. Трябва да работим за нашите привърженици и за семействата си. Трудно е и пътят е дълъг.

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Надявам се някой ден да разберете, че никога не отговарям на въпроси за други отбори. Предстои ни мач срещу Галатасарай. Нека уважаваме Галатасарай.

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Попитайте ме след две седмици…

Чувствате ли се фаворити за спечелването на Шампионската лига?

Привилегия е да бъдем в тази позиция. Работим много усърдно. Според мен пътят до финала е много дълъг. Трябва да играем във всеки двубой с нагласата, която имахме в началото на сезона. И, разбира се, да контролираме топката.

Габриел Жезус

Той е готов. Ако играе, а все още не знаем дали ще стане така, ще вземем решение след тренировката. Много сме доволни от него. Той е малко изненадващо попълнение, трябва да го признаем. Поведението му е фантастично, а той е страхотен футболист.

Кои футболисти на Галатасарай биха могли да играят в Барселона?

Всички те играха много добре в последния мач. Ако си млад, имаш талант и мечти, защо да не мечтаеш? Може би някой ден.

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