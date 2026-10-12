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Треньорът на Галатасарай: Барселона е най-добрият отбор в света, но ние сме Галатасарай

  • 12 окт 2026 | 16:44
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Треньорът на Галатасарай: Барселона е най-добрият отбор в света, но ние сме Галатасарай

Треньорът на Галатасарай Окан Бурук определи Барселона като най-добре представящия се отбор в света в момента, но предупреди, че турският тим няма да излезе само с мисъл за защита в предстоящия двубой между двата състава в Шампионската лига. „Знаем, че се изправяме срещу отбора в най-добра форма на планетата. Нормално е всички да смятат съперника за фаворит срещу нас, но ние ще дадем всичко от себе си на терена“, заяви наставникът на пресконференцията преди срещата.

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Бурук подчерта, че домакинското предимство и подкрепата на феновете могат да помогнат на Галатасарай да се противопостави на каталунците. „Ние сме Галатасарай и играем на собствен терен. Ще бъдем много агресивни в единоборствата и ще се борим за всяка топка с огромна вяра. Няма само да се защитаваме – ще се опитаме да атакуваме Барселона“, обясни турският специалист. Той е убеден, че отборът му трябва да играе смело и да се възползва от възможностите си, ако иска да постигне положителен резултат срещу съперник, който демонстрира постоянство и висока резултатност от началото на сезона.

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Наставникът коментира и ситуацията с Илкай Гюндоган, който остана разочарован, след като не получи игрово време в последния мач на Галатасарай. Бурук заяви, че е доволен от представянето му в тренировките и разбира реакцията му, като подчерта, че футболистите също изпитват емоции и не са роботи. Галатасарай приема Барселона на 13 октомври в двубой от Шампионската лига, а Бурук се надява неговият тим да използва енергията на публиката и да затрудни максимално фаворита.

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Снимки: Gettyimages

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