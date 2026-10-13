Скритият коз, който дава допълнителна надежда на Верстапен и Ред Бул за 2027

След две победи в последните три старта и минимално изоставане от само 0,196 секунди в Баку, Макс Верстапен и Ред Бул се завърнаха в челото на Формула 1. Макар този възход да настъпи твърде късно, за да върне нидерландеца в битката за световната титла през 2026 година, пилотът вече се е устремил към челната тройка в класирането.

След състезателния уикенд в Сингапур Верстапен изостава само на осем точки от Люис Хамилтън, докато Джордж Ръсел има аванс от едва 17 пункта. С други думи, завършването на сезона като вицешампион е напълно реалистична цел.

Max Verstappen scored a maximum 58 points in last two Grand Prix weekends... 👏✅ This is three points more than he scored in the first seven rounds of this season combined 👇 #F1 #SingaporeGP https://t.co/4m2V7DpKxT — Formula 1 (@F1) October 12, 2026

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Запитан от изданието motorsport.com дали вече мисли за 12 декември – датата на официалната галавечер на ФИА в Шанхай – нидерландецът отговори с усмивка:

„Това церемонията по награждаването ли е? Миналата година бях наистина много болен! Но ще видим какво ще се случи.“

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Второто или третото място в крайното подреждане обаче нямат особена стойност за Верстапен. Пред нидерландските медии в падока в Сингапур той сподели, че подобен резултат не го блазни, независимо от огромния обрат след кошмарния старт на кампанията:

„Не, защото в крайна сметка не си спечелил. Не си станал световен шампион, а единствено това има значение за мен.“

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Въпреки че шампионският трофей е недостижим този сезон, възраждането на Ред Бул носи голяма доза увереност за бъдещето.

„Най-важното е да погледнем къде се намирахме в началото на годината и къде сме сега - сподели Верстапен, като припомни, че в Китай и Япония тимът водеше битки в средата на колоната с Хаас и Алпин. - Всички подобрения, които въведохме по болида след това, както и проблемите с определени компоненти – успяхме да решим всичко. Това е от ключово значение с оглед на следващия сезон. Докато при някои отбори все още има колебания около ефективността на новите им пакети, при нас всичко работи, което е изключително позитивно.“

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Четирикратният световен шампион допълни, че част от слабостите на автомобила за 2026 година вече не могат да бъдат отстранени, което налага по-радикални промени по новата кола. Макар посоката на развитие никога да не е напълно сигурна само на чертожната дъска, успешната еволюция на колата през този сезон дава сериозни основания за оптимизъм.

Верстапен посочи и друг, по-малко обсъждан фактор, който може да даде сериозно предимство на Ред Бул в хода на 2027 година – новият аеродинамичен тунел на базата в Милтън Кийнс.

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„Разбира се, догодина ще разполагаме и с нов аеродинамичен тунел. Това е отделна тема, но искрено се надяваме, че той ще функционира безупречно и също ще ни помогне“, сподели нидерландецът.

Настоящото съоръжение, което Ред Бул използва, е най-старото във Формула 1. По време на престоя си начело на отбора Кристиан Хорнер многократно описваше 70-годишния тунел край Бедфорд като „реликва от Студената война“ и отбелязваше, че работата с него често е водила до сериозни разминавания между данните от симулациите и реалното представяне на пистата.

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Техническият директор Пиер Ваше потвърди, че новото високотехнологично съоръжение трябва да влезе в експлоатация в началото на 2027 година, вероятно през февруари. Макар че тунелът няма да бъде готов навреме за базовото проектиране на новия модел RB23, той ще бъде фундаментален инструмент за агресивното развитие на болида през целия следващ сезон.

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Снимки: Imago