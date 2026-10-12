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Предложиха решение за трудната комуникация между Хамилтън и Ферари

  • 12 окт 2026 | 17:38
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Британският състезателен пилот Стефан Уилсън предложи решение за трудната комуникация между Люис Хамилтън и отбора на Ферари, която излезе наяве и по време на надпреварата за Гран При на Сингапур.

Според Уилсън, който има четири участия в „Инди 500“, Черните кончета трябва да намерят англоговорящ инженер, който да работи с Хамилтън, защото по неговите думи езиковата бариера все още представлява проблем. Той направо предложи Роб Смедли, бившият инженер на Фелипе Маса, като възможен вариант за Хамилтън, но това надали някога ще се случи.

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„Знаете ли какво бих искал да видя да се случи. Роб Смедли да се върне във Ферари и да работи с Хамилтън. Мисля, че твърде много се губи в превода в момента, химията просто я няма, да очакваш нещата да се подобрят оттук е нереалистично, извличането на най-доброто от Люис трябва да е приоритет“, написа Уилсън.

В дебютния си сезон с Ферари Хамилтън работи с Рикардо Адами, но комуникацията между тях беше изключително трудна. Поради тази причина в началото на настоящата кампания седемкратният шампион получи нов инженер – Карло Санти и въпреки подобрението, все още има моменти, в които си личи, че хармонията между двамата не е на нужното ниво.

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Снимки: Gettyimages

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