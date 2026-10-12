Мартин Брандъл за конкуренцията между Лоусън и Цолов

Лиам Лоусън се пребори за 7-ото място в Гран При на Сингапур вчера, най-напред сред пилотите от отборите в средата на колоната и донесе ценни точки за Рейсинг Булс. Бившият пилот и настоящ тв анализатор Мартин Брандъл обясни, че добрата форма на новозеландеца създава проблеми на Ред Бул.

Коментарът на Брандъл е свързан с борбата за титулярно място в Рейсинг Булс за догодина, като претендентите са трима: настоящите титуляри Лоусън и Ардид Линдблад, както и претендентът за титлата във Формула 2 Никола Цолов.

🚨POINTS SCORED IN THE LAST 4 GPs 🇳🇿 Liam Lawson - 24 🇦🇺 Oscar Piastri - 22 https://t.co/JaTqLeJYZh — Holiness (@F1BigData) October 11, 2026

Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

В началото на състезателния уикенд в Сингапур шефът на Рейсинг Булс Алън Пърмейн отново заяви, че Българския лъв остава претендент за титулярно място при тях във Формула 1 догодина. Брандъл обаче коментира, че евентуална смяна на Лоусън за 2027 не звучи логично.

Лоусън вече събра 75 точки и е близо до нивото на втория пилот на Ред Бул Исак Хаджар, който има 97 точки и е далеч напред пред най-близкия си преследвач от средата на колоната Пиер Гасли, който е с 41 пункта.

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“Ако Рейсинг Булс искат да използват нов млад пилот, то те определено имат сериозен проблем, тъй като Лоусън се представя много добре, като това важи и за Линдблад - обясни Брандъл. - Говори се, че те наистина искат да вкарат друг млад пилот във Формула 1, но в момента разполагат с четирима страхотни пилоти: Верстапен, Хаджар, Лоусън и Линдблад. Това е хубав проблем.”

Анализаторите изтъкват приноса, който има Лоусън към подобряване финансовото състояние на Рейсинг Булс този сезон - ако тимът завърши на 5-о място при конструкторите, то ще получи с 20 милиона долара повече от наградния фонд във Формула 1. Това ще е и най-доброто класиране в историята на отбора.

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Преди Гран При на Сингапур се появиха информации, че в Ред Бул са решили да отложат с една година дилемата за избор на пилоти в Рейсинг Булс, като двамата титуляри да останат в тима и за 2027, а Никола да е резервен пилот. От отбора обаче заявиха, че все още има време, когато трябваше да коментират състава си за догодина.

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Снимки: Gettyimages