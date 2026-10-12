Джордж Ръсел: Сега всички трябва да гонят Ред Бул!

Джордж Ръсел вярва, че Ред Бул отново се е превърнал в отбора, който всички останали трябва да победят във Формула 1. Съотборникът му в Мерцедес Кими Антонели обаче побърза да внесе важно уточнение – според него изоставането на Сребърните стрели се дължи основно на факта, че тимът все още не е разгърнал пълния капацитет на новите си подобрения.

Серията от три поредни състезания в Азия се разви отлично за Макс Верстапен. Пилотът на Ред Бул завърши само на 0,196 секунди зад Ръсел в Баку, след което записа две убедителни победи в Малайзия и Сингапур.

"It was very special to share the podium here" 👀 A moment this legendary duo deserved! #F1 #SingaporeGP https://t.co/KMxSuRtjM6 — Formula 1 (@F1) October 12, 2026

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Този обрат в разпределението на силите е пряко свързан с техническите обновления при двата водещи конструктора. Ред Бул представи последния си голям пакет с подобрения за болида RB22 още в Азербайджан, което веднага даде резултат. В същото време ситуацията при Мерцедес се оказа значително по-сложна. Дългоочакваните новости за болида W17 дебютираха на пистата "Сепанг", но специфичните характеристики на трасето и грубият асфалт попречиха на тима да намери търсените отговори.

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По време на уикенда в Сингапур отборът приложи разделена стратегия: Ръсел караше с по-старата спецификация, докато Антонели използваше новите компоненти, за да се съберат сравнителни данни. Предварителните изводи показват, че промените действително носят повече скорост, но оптималният работен прозорец за настройки е изключително тесен.

"Цифрите показват, че всичко работи според очакванията, но това така и не се вижда във времената за обиколка. Трябва да разберем как точно да накараме този пакет промени да функционират", заяви Ръсел след финала.

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В надпреварата британецът си проби път до деветото място, но отново нямаше шанс с появата на виртуалната кола за сигурност, от която съумяха да спечелят Антонели и Шарл Леклер. Въпреки това Ръсел е категоричен, че пред Мерцедес стоят далеч по-важни цели от загубените секунди в състезанието.

"Пет, десет или двадесет секунди разлика щяха да променят картината, но това не ме тревожи толкова. Най-важното за нас е да открием още скорост, защото представянето на Ред Бул през последните три седмици на три напълно различни писти беше изключително впечатляващо. В момента те са отборът, който всички трябва да гонят", допълни Ръсел пред motorsport.com.

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Попитан за коментарите на своя съотборник, лидерът в шампионата Кими Антонели подчерта, че картината е непълна, тъй като Мерцедес все още се учи как да извлича максимума от новостите.

"Смятам, че изоставането ни се дължи предимно на това, че не използваме пълния потенциал на новия пакет. Без съмнение Ред Бул направи голяма крачка напред, а Макс изглежда по-уверен в болида и изстисква всичко от него. Получава се комбинация от фактори", отбеляза италианецът.

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Антонели поясни, че очакваното подобрение от симулациите и аеродинамичния тунел все още не се е пренесло изцяло на пистата заради високата чувствителност на автомобила.

"Опитваме се да разберем как да отключим тези резерви, защото виждаме какво може да ни донесе пакетът. Проблемът е, че работният прозорец на колата е много тесен. Болидът реагира рязко на стила на пилотиране, на спирането и на начина, по който атакуваш завоите", обясни пилотът.

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Поради тази причина Антонели очаква с интерес Гран При на САЩ на "Пистата на Америките" в Остин – състезателен уикенд с класически формат и три свободни тренировки, където тимът ще има достатъчно време за настройки. В Тексас младият пилот би могъл да си гарантира и световната титла.

"В Остин ще разполагаме с три тренировки и можем да подходим по-гъвкаво към настройките. Надявам се да намерим правилния път и най-после да видим резултата на пистата. Отборът свърши отлична работа в Сингапур, за да ми даде увереност зад волана, и това е добра основа за бъдещ напредък", обобщи Антонели.

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Снимки: Gettyimages