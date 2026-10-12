Леклер предложи промени в Монако, не се приеха

Организаторите на Гран При на Монако категорично изключиха възможността за промени по легендарното улично трасе с цел улесняване на изпреварванията, въпреки че Княжеството се подготвя за историческия си първи спринтов уикенд през 2027 година. Това решение слага край на дискусиите около различни предложения, включително идеята на местния любимец Шарл Леклер за удължаване на правата в района на завоя „Портие“.

Президентът на Автомобилния клуб на Монако Мишел Боери потвърди твърдата позиция в интервю за изданието „Нис-Матен“, заявявайки, че няма да се правят корекции по конфигурацията с цел създаване на повече възможности за атака.

In the slipstream! 💨 The @aramco Speed Master at the Singapore Grand Prix was McLaren's Lando Norris 😮‍💨 #F1 #SingaporeGP https://t.co/RpSA9NeNwN — Formula 1 (@F1) October 12, 2026

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Тесните улици на Монте Карло от десетилетия превръщат изпреварванията в истинско изпитание, а увеличените габарити на съвременните болиди от Формула 1 задълбочават проблема. Поради това периодично се появяват идеи за удължаване на правите или цялостно преустройство на отделни сектори, но организаторите нямат намерение да ги реализират.

Темата отново излезе на преден план след вълната от критики към решението Монако да приеме спринтово състезание от сезон 2027. След уикенда за Гран При на Сингапур редица пилоти изразиха съмнения дали подобен формат е подходящ за трасе с толкова ограничени зони за маневри. Исак Хаджар бе сред най-острите критици, докато световните шампиони Люис Хамилтън и Макс Верстапен също изказаха резерви. На противоположно мнение бе Лиам Лоусън, който приветства инициативата въпреки трудностите при изпреварване.

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Боери бе категоричен, че традиционното трасе няма да бъде променяно, и обясни чисто административната пречка: всяка интервенция би наложила нова регулаторна процедура.

„Пистата няма да бъде променяна, противно на това, което чувам от мнозина. Премахването или преместването на даден участък автоматично ще доведе до нова инспекция и ще изисква повторна хомологация от ФИА.“

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Макар че от първото състезание през 1929 година до днес конфигурацията е претърпяла редица изменения – включително отвоюването на суша от морето за изграждането на "Новия" шикана – Боери отхвърли възможността за нови мащабни проекти от подобен тип, ограничавайки до минимум шансовете за бъдещи корекции.

Роденият и израснал в Монако пилот Шарл Леклер нееднократно е споделял вижданията си за промяна в зоната на „Портие“. Още по време на състезателния уикенд през 2022 година той коментира потенциално отклоняване на трасето:

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„Когато идваме от „Мирабо“ през фибата „Льовс“ към завоя „Портие“, защо да не завием наляво и да оформим една дълга права преди тунела? Доколко обаче това е изпълнимо, не мога да кажа със сигурност.“

Позицията на организаторите обаче означава, че планът на Леклер няма да се реализира. Формула 1 вече потърси алтернативни начини за повишаване на интригата в княжеството без намеса по трасето – като например изисквания за задължителни спирания в бокса за насърчаване на стратегическото разнообразие. Тъй като промените по настилката са изключени, бъдещите опити за по-зрелищни състезания ще се основават единствено на спортния регламент.

Докато Монако пази традициите си, други домакини във Формула 1 предприемат по-гъвкав подход. В Мадрид организаторите вече обмислят корекции по новото си трасе след първоначалните отзиви, като представител на испанския проект потвърди на конференция в Лондон, че екипът работи активно по въпроса.

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В същото време Монако си гарантира стабилно бъдеще в шампионата поне до 2035 година благодарение на две удължавания на договора за две години.

Въпреки че самата състезателна дистанция остава непроменена, княжеството не изключва подобрения в инфраструктурата. Боери намекна, че се търсят варианти за разширяване на алеята пред боксовете, което би облекчило логистичните предизвикателства, без да нарушава историческия облик на трасето.

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Снимки: Imago