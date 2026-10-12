Как Верстапен спечели битката за първия завой в Сингапур

Шарл Леклер и Макс Верстапен разясниха ключовия момент от старта на Гран При на Сингапур във Формула 1, при който пилотът на Ферари направи значително по-добро потегляне, но въпреки това не успя да отнеме лидерската позиция от своя съперник.

Макар да стартира от по-мръсната страна на пистата – макар и частично изчистена от дъжда в предходния ден – Шарл почти изравни предните си гуми с тези на болида на Ред Бул само за няколко секунди. Четирикратният световен шампион обаче бързо реагира и притисна съперника си плътно към вътрешната линия, принуждавайки предните гуми на Леклер за момент да пресекат бялата очертаваща линия. В резултат на това пилотът на Скудерията бе принуден да натисне спирачките по-рано, а Верстапен запази лидерството от външната страна.

Wheel to wheel into Turn 1 😮 #F1 #SingaporeGP https://t.co/w5ya9UKkfW — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Мартин Брандъл за конкуренцията между Лоусън и Цолов

„В такива моменти нямаш много време за размисъл - сподели Леклер. - Видях, че Макс потегли колебливо. Моят старт беше доста силен и се изравних с него. След това пространството бързо се стесни, но на негово място щях да постъпя по абсолютно същия начин.“

„Ситуацията беше сложна. Бях отляво и леко зад него, което ми попречи да виждам указателните табели отдясно, а обикновено именно там са ориентирите за спиране. Опитах се да преценя момента максимално добре, но Макс успя да удържи първото място.“

Леклер предложи промени в Монако, не се приеха

Безкомпромисното, но коректно каране на нидерландеца се оказа решаващо за крайната му победа в състезанието.

„Бях дошъл единствено за победата, така че трябваше да направя всичко по силите си, за да затрудня максимално Шарл при влизането в завоя - обясни Верстапен. - Това беше единственият начин да го спра да поведе. За щастие той е изключително опитен пилот и всичко мина чисто. Винаги е трудно да уцелиш точния момент за спиране, но в случая се получи отлично.“

Перес успя да ядоса звезда на Ферари: Той още ли кара за Ред Бул?

Състезателят на Ред Бул допълни също, че при изгасването на червените светлини се е сблъскал с техническо затруднение, което е довело до слабия му старт.

„Стартът беше критичен, но се оказа достатъчно добър. Отново имаше проблем при самото потегляне и трябва да разберем точно какво се случи. Още преди да отпусна съединителя, системата не проработи правилно.“

Джордж Ръсел: Сега всички трябва да гонят Ред Бул!

Попитан отново по темата след поредица от неубедителни потегляния напоследък – включително загубеното лидерство от полпозишън в спринта – Верстапен добави: „Трябва да проучим какво точно стана с двигателя преди отпускането на съединителя, защото смятам, че това повлия негативно. Определено потеглянето отново не беше фантастично.“

В крайна сметка нидерландецът пресече финала с аванс от седем секунди, а Леклер призна, че не е имал реален шанс да се бори за победата: „В крайна сметка те просто разполагаха с твърде добро темпо за нас.“

Предложиха решение за трудната комуникация между Хамилтън и Ферари

Въпреки това втората позиция се превърна в изравнен втори най-силен резултат за монегаска от началото на сезона, затвърждавайки солидното му представяне по улиците на Сингапур.

Трите неща, които трябва да се случат, за да стане Антонели шампион в Остин

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages