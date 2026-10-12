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Принц Албер покани Антонели в Монако, баща му отказа

  • 12 окт 2026 | 16:12
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Бащата на пилота на Мерцедес Андреа Кими Антонели - Марко, категорично опроверга предположенията на принца на Монако Албер, че семейството възнамерява да се установи в Княжеството. Антонели-старши заяви, че фамилията се чувства отлично в настоящия си дом в Сан Марино и няма никаква причина за промяна.

Повод за реакцията станаха думите на монакския монарх пред вестник „Кориере дела Сера“, според когото младият състезател обмисля преместване в Монте Карло. В интервю за „Ил Ресто дел Карлино“, публикувано на 6 октомври, бащата на таланта поясни, че не знае откъде е тръгнал този слух.

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„Чувстваме се добре и в момента нямаме нужда от промяна. Живея в Сан Марино от седем години и синът ми винаги е харесвал това място“, подчерта Марко Антонели.

Връзките на фамилията с малката държава надхвърлят простото местожителство – състезателната организация на бащата също е позиционирана там. Самият Кими нееднократно е изтъквал спокойствието на местната среда. По време на събитието „Спорт ин Фиера“ на 19 септември, цитиран от агенция „Италпрес“, пилотът във Формула 1 заяви: „Чувствам се наистина отлично в тази толкова спокойна обстановка“. Той допълни, че все повече цени възможността да бъде у дома и да прекарва време в Сан Марино.

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Държавният секретар по спорта на Сан Марино Росано Фабри също обяви, че няма информация за подготвяно заминаване на Антонели. Въпреки че коментарите на семейството се отнасят за настоящите им планове и не изключват евентуални бъдещи решения, към днешна дата спекулациите за трансфер в Монако са категорично отхвърлени.

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Снимки: Gettyimages

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