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Трите неща, които трябва да се случат, за да стане Антонели шампион в Остин

  • 12 окт 2026 | 16:17
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Андреа Кими Антонели ще може да си гарантира световната титла във Формула 1 за 2026 година по време на надпреварата за Гран При на САЩ в края на следващата седмица.

Преди нея италианецът води със 102 точки пред съотборника си Джордж Ръсел, а математически все още в борбата са Люис Хамилтън, Макс Верстапен, Шарл Леклер и действащият шампион Ландо Норис. Те изостават със съответно 111, 119, 125 и 139 точки от Антонели, който ще трябва да приключи Гран При на САЩ с преднина от поне 125 точки, за да стане шампион цели пет кръга преди края на сезона.

Единственият сценарий това да се случи изисква Антонели задължително да спечели на „Пистата на Америките“ край Остин, като в същото време Ръсел да не завършва по-напред от деветото място, а Хамилтън не влиза в топ 4. Победа на Антонели в Тексас автоматично вади Верстапен, Леклер и Норис в сметките, независимо от техните класирания в надпреварата.

В допълнение на това, този потенциален успех на Антонели ще му гарантира, че дори в края на сезона той и някой от неговите съперници да завършат с равни точки, предимството ще е на неговата страна, защото той ще пилотът с най-много победи в рамките на кампанията. За момента италианецът има осем успех, с пет повече от съотборника си Ръсел, докато Верстапен и Норис имат по две победи. Пилотите на Ферари Хамилтън и Леклер са с по една победа, като това са единствените шестима пилоти, които триумфираха в първите 17 кръга за сезона.

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Снимки: Gettyimages

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