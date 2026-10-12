Трите неща, които трябва да се случат, за да стане Антонели шампион в Остин

Андреа Кими Антонели ще може да си гарантира световната титла във Формула 1 за 2026 година по време на надпреварата за Гран При на САЩ в края на следващата седмица.

All eyes on Antonelli 👀 Here's what Kimi needs to be crowned world champion in Austin 👑 #F1 https://t.co/PFbNF9PuHU — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Преди нея италианецът води със 102 точки пред съотборника си Джордж Ръсел, а математически все още в борбата са Люис Хамилтън, Макс Верстапен, Шарл Леклер и действащият шампион Ландо Норис. Те изостават със съответно 111, 119, 125 и 139 точки от Антонели, който ще трябва да приключи Гран При на САЩ с преднина от поне 125 точки, за да стане шампион цели пет кръга преди края на сезона.

Bono 🤜🤛 Kimi #F1 #SingaporeGP https://t.co/3zuLChnYb8 — Formula 1 (@F1) October 12, 2026

Единственият сценарий това да се случи изисква Антонели задължително да спечели на „Пистата на Америките“ край Остин, като в същото време Ръсел да не завършва по-напред от деветото място, а Хамилтън не влиза в топ 4. Победа на Антонели в Тексас автоматично вади Верстапен, Леклер и Норис в сметките, независимо от техните класирания в надпреварата.

Antonelli powers past Hamilton 💪 This pass earned Kimi his 14th podium of the season 👏 #F1 #SingaporeGP https://t.co/RmijAG2KUN — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

В допълнение на това, този потенциален успех на Антонели ще му гарантира, че дори в края на сезона той и някой от неговите съперници да завършат с равни точки, предимството ще е на неговата страна, защото той ще пилотът с най-много победи в рамките на кампанията. За момента италианецът има осем успех, с пет повече от съотборника си Ръсел, докато Верстапен и Норис имат по две победи. Пилотите на Ферари Хамилтън и Леклер са с по една победа, като това са единствените шестима пилоти, които триумфираха в първите 17 кръга за сезона.

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Снимки: Gettyimages