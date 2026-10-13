Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Седем мача откриват петия кръг в Евролигата, Везенков срещу непобедения Валенсия

  • 13 окт 2026 | 06:26
  • 344
  • 0
Седем мача откриват петия кръг в Евролигата, Везенков срещу непобедения Валенсия

Със седем срещи на 13 октомври (вторник) започва петият кръг от редовния сезон на Евролигата. Най-силният европейски клубен баскетболен турнир навлиза в първата си двойна седмица през този месец, а по традиция Sportal.bg ще ви предложи да проследите развитието на двубоите в реално време.

Най-голямото внимание на българската публика логично ще бъде насочено към гостуването на Олимпиакос с Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в състава си на Валенсия. Актуалният носител на трофея има сериозно предизвикателство срещу един от двата отбора, които все още не познават вкуса на поражението през настоящата кампания. Испанците стартираха с четири поредни победи, докато гърците са с баланс от 3-1 след убедителния успех над Анадолу Ефес с 89:66 в миналия кръг. Сблъсъкът в „Роиг Арена“ е от 22:00 часа българско време.

Иначе програмата ще бъде открита в 20:45 часа, когато Фенербахче ще посрещне Жалгирис Каунас. Литовците пристигат в Истанбул със самочувствие след победата над Барселона в предишния кръг.

Четвърт час по-късно от 21:00 часа АСВЕЛ Лион-Вильобран ще бъде домакин на Цървена звезда, а в 21:30 часа започват едновременно четири срещи. Баскония приема Дубай Баскетбол, Олимпия Милано посреща Реал Мадрид, а Барселона ще опита да се върне на победния път при домакинството на Макаби Тел Авив. Euroleague.net

По същото време в Белград предстои и люто балканско дерби между Партизан и Панатинайкос. Гръцкият гранд е другият непобеден отбор с четири успеха от четири срещи, докато сърбите са с баланс от 3-1 и ще опитат да нанесат първо поражение на съперника си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Реал Мадрид и Олимпиакос с интерес към играч със 7 сезона в НБА

Реал Мадрид и Олимпиакос с интерес към играч със 7 сезона в НБА

  • 10 окт 2026 | 17:35
  • 1161
  • 0
Везенков с награда и трогателен мач преди мача с Анадолу

Везенков с награда и трогателен мач преди мача с Анадолу

  • 10 окт 2026 | 02:32
  • 3381
  • 3
Бешикташ пречупи Баскония след силна стрелба от тройката

Бешикташ пречупи Баскония след силна стрелба от тройката

  • 10 окт 2026 | 01:32
  • 1670
  • 0
Барселона пропиля двуцифрен аванс срещу Жалгирис

Барселона пропиля двуцифрен аванс срещу Жалгирис

  • 10 окт 2026 | 01:24
  • 1780
  • 0
Три мача затвориха четвъртия кръг в Евролигата, вижте какво се случи тук

Три мача затвориха четвъртия кръг в Евролигата, вижте какво се случи тук

  • 9 окт 2026 | 23:47
  • 5189
  • 0
Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

  • 9 окт 2026 | 23:07
  • 13148
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

  • 12 окт 2026 | 21:54
  • 36785
  • 176
ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

  • 12 окт 2026 | 15:42
  • 43744
  • 344
Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

  • 12 окт 2026 | 13:41
  • 23354
  • 105
Гбамен под огромен въпрос и за Монако

Гбамен под огромен въпрос и за Монако

  • 12 окт 2026 | 16:37
  • 9444
  • 15
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 14051
  • 18
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 13:40
  • 20150
  • 18