Седем мача откриват петия кръг в Евролигата, Везенков срещу непобедения Валенсия

Със седем срещи на 13 октомври (вторник) започва петият кръг от редовния сезон на Евролигата. Най-силният европейски клубен баскетболен турнир навлиза в първата си двойна седмица през този месец, а по традиция Sportal.bg ще ви предложи да проследите развитието на двубоите в реално време.

Най-голямото внимание на българската публика логично ще бъде насочено към гостуването на Олимпиакос с Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в състава си на Валенсия. Актуалният носител на трофея има сериозно предизвикателство срещу един от двата отбора, които все още не познават вкуса на поражението през настоящата кампания. Испанците стартираха с четири поредни победи, докато гърците са с баланс от 3-1 след убедителния успех над Анадолу Ефес с 89:66 в миналия кръг. Сблъсъкът в „Роиг Арена“ е от 22:00 часа българско време.

Иначе програмата ще бъде открита в 20:45 часа, когато Фенербахче ще посрещне Жалгирис Каунас. Литовците пристигат в Истанбул със самочувствие след победата над Барселона в предишния кръг.

Четвърт час по-късно от 21:00 часа АСВЕЛ Лион-Вильобран ще бъде домакин на Цървена звезда, а в 21:30 часа започват едновременно четири срещи. Баскония приема Дубай Баскетбол, Олимпия Милано посреща Реал Мадрид, а Барселона ще опита да се върне на победния път при домакинството на Макаби Тел Авив. Euroleague.net

По същото време в Белград предстои и люто балканско дерби между Партизан и Панатинайкос. Гръцкият гранд е другият непобеден отбор с четири успеха от четири срещи, докато сърбите са с баланс от 3-1 и ще опитат да нанесат първо поражение на съперника си.

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