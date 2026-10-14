Гардовете на Реал превзеха Милано

Реал Мадрид сложи край на две негативни серии с категорична и напълно заслужена победа с 98:89 (21:25, 32:15, 31:27, 14:22) при гостуването си на Олимпия Милано. Това бе първи успех за „белия балет“ далеч от дома през настоящия сезон в Евролигата след три поредни поражения навън срещу Дубай Баскетбол, Анадолу Ефес и Апоел Тел Авив. Същевременно испанският гранд прекъсна черната си серия в залата на италианския тим, където бе губил в последните три сезона, а в основата на пробива бе забележителното представяне на тримата ниски плеймейкъри в състава.

Тео Маледон (16 точки, 3 борби, 4 асистенции), Андрес Фелис (15 точки, 5 борби, 5 асистенции) и Факундо Кампацо (13 точки, 4 борби, 6 асистенции) разгърнаха пълния си потенциал и доказаха, че макар ръстът да е ключов в баскетбола, игровият интелект и прецизното водене на играта остават от първостепенно значение. Тримата състезатели напълно обезвредиха домакините, организирайки смазваща серия от 24:3 между 18-ата и 22-рата минута, извела испанците напред с 63:42. Силните изяви на Леандро Болмаро (21 точки, 3 борби, 5 асистенции) и стрелбата на Девън Хол (17 точки) и Джордан Матюс (14 точки) единствено спасиха италианския отбор от още по-тежък разгром.

Барселона с драматичен успех срещу израелци в Евролигата

Домакините започнаха по-уверено под диктовката на точния мерник на Девън Хол, който се възползва максимално от колебанията в мадридската защита. Реал отговори с топки под коша към сигурния Валтер Таварес. Старши треньорът Педро Мартинес бързо прибегна до пет смени, за да вдигне оборотите.

🔥 @andresitof10 | MVP del partido vs @OlimpiaMI1936 🔥 https://t.co/J4cu8SRl3E — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 13, 2026

Точните стрелби от далечна дистанция на Чума Океке и Тайрик Джоунс компенсираха тези на Хол и Джейсън Бърнел, докато Кампацо диктуваше събитията на паркета до поредната си смяна. Армани нанесе нов удар с тройки на Болмаро и Матюс, затваряйки първата четвърт при 25:21 в своя полза, като до този момент Мартинес вече бе извършил 10 ротации в състава си.

В началото на втората част Маледон пое диригентската палка, вкара важни точки и поведе обрата на мадридчани за 32:28 в 13-ата минута. Въпреки силния му момент Мартинес го изтегли на пейката, но ходът се оказа успешен, тъй като влезлият Кампацо демонстрира най-добрата си игра от началото на кампанията.

Аржентинският плеймейкър се подигра с отбраната на домакините, реализира две тройки и подаде за още две към Джоунс и Алберто Абалде. Гостите намериха верния ритъм зад арката (8 от 12 успешни опита), а брилянтният Кампацо поведе впечатляваща серия от 24:3 на границата между двете полувремена, когато на терена отново се появи и Маледон (63:42 в 23-тата минута).

Мартинес запази характерния си динамичен стил на водене и през първата част направи цели 21 смени, последвани от още 18 през второто полувреме. Това темпо се отрази отлично на неговия тим, но изцяло дезориентира колегата му Пепе Поета и италианския състав.

При резултат 84:67 в полза на гостите след края на третата четвърт и нови 10 ротации от Мартинес, Болмаро поведе Армани напред. Домакините съхраниха надежди за обрат след тройка на Матюс и техническо нарушение на мадридската скамейка, съкращавайки изоставането до 72:84 в 32-рата минута.

📽️ RESUMEN @OlimpiaMI1936 89 - 98 @RMBaloncesto https://t.co/QWhhuE2tXh — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 13, 2026

Триото гардове на Реал Мадрид обаче бързо охлади ентусиазма на съперника, овладя събитията и не позволи паника в редиците на „белите“. До края тимът от Милано успя единствено да намали пасива си до крайното 89:98 и остава на дъното в класирането на Евролигата, докато мадридският гранд продължава изкачването си нагоре.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google