Звезда излъга Лион с финалната сирена

Баскетболистите на Цървена звезда постигнаха изключително драматична победа при гостуването си на френския Асвел Лион-Вильобран във Вильорбан. В герой за белградския гранд се превърна Крис Джоунс, който реализира победен кош със самия звук на финалната сирена за крайното съкрушаване на домакините.

Заключителните секунди на срещата предложиха истински трилър. След като състезателите на Цървена звезда оцеляха при последната атака на Асвел и неточния изстрел на Тремонт Уотърс, Джоунс пое отговорността и с хладнокръвна стрелба за две точки с изтичането на времето донесе безценния успех на „червено-белите“ на френска земя.

Двубоят премина през редица обрати и динамични моменти. Срещата започна трудно за белградчани след точна стрелба от зоната за три точки на Гач с фал на Джуришич. Гостите обаче бързо отговориха чрез изключителна серия на Монеке, който наниза три поредни тройки за отрицателно време и поведе тима си напред.

Срещата не мина и без спорни съдийски отсъждания, след като не бе отсъдено неспортсменско нарушение на Краудър срещу Монеке, въпреки преглеждането на видеоповторение. Малко след това крилото на „червено-белите“ пропусна и сам на празен кош при бърза контраатака.

They pulled off the IMPOSSIBLE! 😳 The reigning champs complete the 28-point comeback equalling the biggest comeback win in league's history ✍️ #EveryGameMatters https://t.co/6mLmkRKXK6 — EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2026

Въпреки трудностите, капитанът Огнен Добрич върна увереността на тима си с две изключително важни поредни тройки, които принудиха щаба на Тони Паркър да вземе прекъсване. Силни изяви на Нвора в нападение и важна отнета топка с кош на контраатака от Деян Давидовац също наклониха везните в полза на Цървена звезда преди кулминационния изстрел на Джоунс.

Успехът на сръбския тим идва след забележителна победа над Дубай, но срещата във Франция се очерта като огромно предизвикателство поради липсата на чисти центрове в състава. Джонатан Мотли се контузи още в мача срещу Ефес, а Ебука Изунду получи травма в двубоя с Будучност и остана в Белград за ядрено-магнитен резонанс, заедно със Стефан Мильенович и младия Войн Медаревич.

Особено внимание ще изисква периметърът на домакините, тъй като Асвел е сред лидерите в турнира с впечатляващите 13 отбелязани тройки средно на мач. Спирането на стрелбата от дистанция и бързата дефанзивна транзиция ще бъдат ключови фактори.

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