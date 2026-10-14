Силен Филип Петрушев изведе Дубай до успех срещу Баскония

Играчите на Дубай Баскетбол се наложиха над Баскония в петия кръг на Евролигата с 93:79 и показаха, че са се съвзели след тежката загуба от Звезда в предишния кръг.



Един от героите на мача бе Филип Петрушев, който най-накрая получи игровото време, което заслужава, и веднага показа колко класен баскетболист е. След като срещу Звезда прекара целия двубой на пейката, във Витория той демонстрира пълната си мощ и реализира 17 точки, превръщайки се в най-резултатния играч за азиатския тим.

Първото полувреме премина изключително оспорвано, но след почивката Дубай постепенно започна да се откъсва в резултата. Решаващият щурм дойде в началото на последната четвърт, когато интригата за крайния победител окончателно приключи.

Първата четвърт завърши 25:23 в полза на Дубай и изглеждаше, че двубоят ще се превърне в истинска битка кош за кош до самия край. Това впечатление се засили още повече след втората част, спечелена от Баскония с 20:19.

След подновяването на играта обаче Дубай започна третата четвърт със съкрушителна серия от 11:0, която прати мача в еднопосочна улица. Тази част приключи при 26:19 за Дубай, тъй като Баскония успя донякъде да се стабилизира, но испанците допуснаха същата грешка и в заключителния период, когато Дубай подпечата триумфа си с нова силна серия.

Освен Петрушев с неговите 17 точки, с двуцифрен актив за Дубай се отличиха още Бейкън, Окобо и Кабенгеле, докато за Баскония най-резултатен бе Тадас Седекерскис.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google