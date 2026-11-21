Партизан удължи договора на треньора си до 2029 г.

Хоан Пенароя ще остане начело на Партизан до края на сезон 2028/29. Клубът официално обяви споразумението, което удължава с две години първоначалния договор на испанския треньор.

Решението идва след силен старт в АБА лигата, където Партизан спечели шест от първите си седем мача. В Евролигата белградчани също имат положителен баланс със седем победи и шест загуби.

Пенароя пое Партизан в хода на миналия сезон след неочакваното напускане на Желко Обрадович. Тогава испанецът подписа до края на сезон 2026/27. Преди да пристигне в Белград, той води Барселона, Баскония и Валенсия.

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