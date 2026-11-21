Мозес Райт стана MVP на 13-ия кръг в Евролигата

Мозес Райт бе избран за най-полезен играч на 13-ия кръг в Евролигата. Центърът на Олимпия Милано записа дабъл-дабъл с 22 точки и 11 борби при домакинската победа над Фенербахче със 78:70 в четвъртък. Райт завърши с коефициент на полезност 36 – най-високия в кръга.

Центърът на домакините реализира 7 от 10-те си стрелби за две точки и 8 от 9-те си наказателни удара. Той добави 2 асистенции и една открадната топка.

За Райт това е трето подобно отличие в кариерата му и първо с екипа на Милано. Предишните две спечели с Жалгирис през миналия сезон – в 28-ия и в 38-ия кръг. Райт е и първият баскетболист на италианския тим с наградата през настоящата кампания.

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Втори по полезност с коефициент 33 се нареди Дуейн Уошингтън от Байерн Мюнхен. Гардът отбеляза 23 точки при домакинската победа над Баскония със 100:81, като вкара 4 от 5 стрелби за две точки, 4 от 8 тройки и 3 от 4 наказателни удара. Уошингтън овладя и 7 борби, раздаде 2 асистенции и спечели 7 фаула.

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