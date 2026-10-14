Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Емоции в Белград: Обрадович се завърна и удари Партизан с Панатинайкос

  • 14 окт 2026 | 02:21
  • 106
  • 0
Емоции в Белград: Обрадович се завърна и удари Партизан с Панатинайкос

В среща от петия кръг на Евролигата баскетболистите на Партизан отстъпиха у дома пред Панатинайкос с 55:72. Двубоят бе изключително емоционален за старши треньора на "детелините" Желко Обрадович, който обаче не показа сантименти и изведе своя актуален отбор срещу тима на сърцето си до успех.

От първата минута защитата и волята на „гробарите“ бяха на високо ниво, което най-добре пролича в две ситуации, при които Ариян Лакич буквално се хвърли на паркета с риск за здравето си, за да спаси топката от аут. За здравата защита на Партизан в началото красноречиво говори и фактът, че през първите 20 минути домакините допуснаха едва 35 точки.

В нападение обаче нещата не потръгнаха. Белградчани направиха твърде много пропуски през първото полувреме, особено от открити позиции (най-вече Кайл Олман и Лука Вилдоса), допуснаха леки грешки и изпуснаха борби, които на практика вече бяха в техните ръце.

Бивш треньор на ЦСКА предизвика фурор на мач в Евролигата
Бивш треньор на ЦСКА предизвика фурор на мач в Евролигата

В началото на второто полувреме ПАО неизбежно влезе в серия. Гърците нанизаха три идентични тройки – първо Ябуселе, а след това Рогавопулос и Грант, след като Фал успя да събере защитата на Партизан и да раздаде два отлични паса на периметъра. Преднината им скочи на 16 точки и тогава стана окончателно ясно, че колкото и да искат, „черно-белите“ нямат нужния ресурс за продължителна битка с Панатинайкос.

Седем мача дадоха началото на петия кръг в Евролигата, Везенков и компания играят продължения
Седем мача дадоха началото на петия кръг в Евролигата, Везенков и компания играят продължения

Партизан все пак намери добър ритъм в началото на последната четвърт, но три поредни пропуснати стрелби от далечна дистанция след две офанзивни борби окончателно пречупиха домакините. От своя страна Панатинайкос хладнокръвно и опитно запази солидната си двуцифрена преднина и сложи точка на спора. Просто „зелените“ разполагат с несравнимо по-дълга скамейка и много повече оръжия в атака, срещу което трудно се намира противодействие.

Въпреки всичко Партизан не трябва да се отчайва от този резултат. Сезонът е едва в петия си кръг, балансът на тима остава положителен (3-2), а следващото сериозно изпитание срещу Фенербахче чука на вратата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Седем мача дадоха началото на петия кръг в Евролигата, Везенков и компания играят продължения

Седем мача дадоха началото на петия кръг в Евролигата, Везенков и компания играят продължения

  • 14 окт 2026 | 00:29
  • 8293
  • 1
Антонио Блейкни: Трябва да играем твърдо, да се борим и да спечелим

Антонио Блейкни: Трябва да играем твърдо, да се борим и да спечелим

  • 13 окт 2026 | 15:12
  • 915
  • 0
Томаш Саторански: Това е сериозен тест за нас

Томаш Саторански: Това е сериозен тест за нас

  • 13 окт 2026 | 14:59
  • 924
  • 0
Итудис: В Евролигата няма лесни мачове и няма момент, в който да се отпуснеш

Итудис: В Евролигата няма лесни мачове и няма момент, в който да се отпуснеш

  • 13 окт 2026 | 14:46
  • 1551
  • 0
Реал Мадрид и Олимпиакос с интерес към играч със 7 сезона в НБА

Реал Мадрид и Олимпиакос с интерес към играч със 7 сезона в НБА

  • 10 окт 2026 | 17:35
  • 1245
  • 0
Везенков с награда и трогателен мач преди мача с Анадолу

Везенков с награда и трогателен мач преди мача с Анадолу

  • 10 окт 2026 | 02:32
  • 3426
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Много изненади и 32 гола в 9 мача дадоха началото на новия кръг в ШЛ

Много изненади и 32 гола в 9 мача дадоха началото на новия кръг в ШЛ

  • 14 окт 2026 | 00:34
  • 17857
  • 2
Барселона отнесе Галатасарай за нова убедителна победа в ШЛ

Барселона отнесе Галатасарай за нова убедителна победа в ШЛ

  • 13 окт 2026 | 22:00
  • 16585
  • 112
Уверен Атлетико Мадрид се справи с Манчестър Юнайтед

Уверен Атлетико Мадрид се справи с Манчестър Юнайтед

  • 13 окт 2026 | 23:55
  • 12148
  • 20
Голям мач на Балкан във Вечния град! Рома пречупи българския шампион едва след продължение

Голям мач на Балкан във Вечния град! Рома пречупи българския шампион едва след продължение

  • 13 окт 2026 | 23:32
  • 10756
  • 21
Арсенал отказа Лил за седем минути

Арсенал отказа Лил за седем минути

  • 13 окт 2026 | 23:52
  • 7381
  • 11
Какъв мач само на "Джузепе Меаца"! Интер се сгромоляса срещу Брюж и загуби, въпреки че вкара три гола

Какъв мач само на "Джузепе Меаца"! Интер се сгромоляса срещу Брюж и загуби, въпреки че вкара три гола

  • 13 окт 2026 | 23:57
  • 9891
  • 21