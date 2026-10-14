Емоции в Белград: Обрадович се завърна и удари Партизан с Панатинайкос

В среща от петия кръг на Евролигата баскетболистите на Партизан отстъпиха у дома пред Панатинайкос с 55:72. Двубоят бе изключително емоционален за старши треньора на "детелините" Желко Обрадович, който обаче не показа сантименти и изведе своя актуален отбор срещу тима на сърцето си до успех.

От първата минута защитата и волята на „гробарите“ бяха на високо ниво, което най-добре пролича в две ситуации, при които Ариян Лакич буквално се хвърли на паркета с риск за здравето си, за да спаси топката от аут. За здравата защита на Партизан в началото красноречиво говори и фактът, че през първите 20 минути домакините допуснаха едва 35 точки.



В нападение обаче нещата не потръгнаха. Белградчани направиха твърде много пропуски през първото полувреме, особено от открити позиции (най-вече Кайл Олман и Лука Вилдоса), допуснаха леки грешки и изпуснаха борби, които на практика вече бяха в техните ръце.

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В началото на второто полувреме ПАО неизбежно влезе в серия. Гърците нанизаха три идентични тройки – първо Ябуселе, а след това Рогавопулос и Грант, след като Фал успя да събере защитата на Партизан и да раздаде два отлични паса на периметъра. Преднината им скочи на 16 точки и тогава стана окончателно ясно, че колкото и да искат, „черно-белите“ нямат нужния ресурс за продължителна битка с Панатинайкос.

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Партизан все пак намери добър ритъм в началото на последната четвърт, но три поредни пропуснати стрелби от далечна дистанция след две офанзивни борби окончателно пречупиха домакините. От своя страна Панатинайкос хладнокръвно и опитно запази солидната си двуцифрена преднина и сложи точка на спора. Просто „зелените“ разполагат с несравнимо по-дълга скамейка и много повече оръжия в атака, срещу което трудно се намира противодействие.

Kraj utakmice 5. kola Evrolige u Beogradskoj areni. https://t.co/vvTlVwtbCx — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

Въпреки всичко Партизан не трябва да се отчайва от този резултат. Сезонът е едва в петия си кръг, балансът на тима остава положителен (3-2), а следващото сериозно изпитание срещу Фенербахче чука на вратата.

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