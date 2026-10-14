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Барселона с драматичен успех срещу израелци в Евролигата

  • 14 окт 2026 | 02:57
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Барселона с драматичен успех срещу израелци в Евролигата

С фамозен изстрел зад арката само 1,6 секунди преди финалната сирена Джъстин Робинсън донесе ценна победа на Барселона с 90:87 над коравия състав на Макаби Тел Авив. В напрегнат сблъсък от петия кръг на Евролигата каталунците отново трябваше да минат през инфарктна драма, за да се поздравят с успеха в препълнената „Палау Блауграна“.

Американският плеймейкър доказа, че може да бъде перфектната алтернатива в ключовите моменти на Кевин Пънтър, реализирайки най-важния си кош в мача точно когато напрежението достигна връхната си точка. Робинсън приключи срещата с 11 точки, като пред него по резултатност в тима на Секулич бяха единствено Пънтър с 19 и Умоджа Гибсън с 13 пункта.

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Гостите от Тел Авив оказаха яростна съпротива през всичките 40 минути, водени от великолепния Ям Мадар, който изигра един от най-силните си двубои с 22 точки. Сериозна подкрепа му оказаха Лундберг с 13 и Колсън с 12 точки.

Двубоят започна с истинска престрелка от далечна дистанция. Макаби се възползва от откритите стрелби и колебливите изяви на каталунците в дефанзивния подкош, за да поддържа лек аванс чрез точните мерници на Мадар, Лундберг и Тайс. Пънтър обаче държеше домакините близо и първата четвърт приключи при 23:24.

През втория период Кларк и Брисет вкараха нови тройки за гостите, докато Барса се опитваше да вкара повече агресия и скорост чрез подкошовите си състезатели. Израелците се оттеглиха на почивката с минимален аванс от 40:42 след пореден точен изстрел от дистанция на Колсън.

Второто полувреме се превърна в битка на серии. Барселона започна отлично третата четвърт след фаулове на Пънтър и тройка на Пара, но Мадар отговори мълниеносно със седем безответни точки за 50:52. Последваха грешки в нападението на гостите, които Гибсън наказа с две поредни тройки за серия от 10:4 (60:56). Атрактивен кош на Джоел Пара със сирената остави каталунците напред с 67:64 преди заключителните десет минути.

В последната четвърт силното представяне на Гибсън и тройка на Пара осигуриха на Барселона солиден аванс от осем точки (83:75) пет минути преди края. Макаби обаче не се предаде и благодарение на Лундберг успя да изравни резултата до 87:87 едва 19 секунди преди края. В последната си атака домакините запазиха самообладание срещу сгъстената защита на съперника и топката стигна до Робинсън, който с хладнокръвна тройка сложи край на интригата.

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