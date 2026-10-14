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Фенербахче подчини Жалгирис в Истанбул

  • 14 окт 2026 | 02:42
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Фенербахче подчини Жалгирис в Истанбул

В среща от петия кръг на Евролигата отборът на Фенербахче Тарфин постигна убедителна победа у дома срещу литовския гранд Жалгирис Каунас с 99:80 (27:14 23:29 28:13 21:24). С този успех турският тим даде отличен старт на седмицата с двойна програма в турнира.

За „жълто-сините“ това бе четвърти успех от началото на кампанията в европейския клубен турнир, докато съставът от Каунас инкасира третото си поражение.

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Двубоят започна с размяна на точки, но домакините бързо взеха инициативата благодарение на серия от 15 безответни точки до 22:7. Фенербахче затвори подстъпите към подкошието си, а точната стрелба на Мели от далечна дистанция осигури преднина от 27:14 след първата четвърт.

Жалгирис откри втората част с четири поредни точки, но домакините отговориха със серия от успешни тройки и поведоха с 36:18. В 15-ата минута дистанцията достигна 22 точки при 42:20. Литовският тим успя да се върне в мача благодарение на силни изяви на Едуардс и стопи изоставането си до седем точки, като почивката дойде при резултат 50:43 в полза на Фенербахче.

След паузата домакините отново вдигнаха темпото. Тройка на Шийлдс направи резултата 56:47 в 23-тата минута, а стабилната игра на Кий в подкошието върна пълния контрол на турския тим. В 29-ата минута Болдуин отново покачи разликата над 20 точки (75:55), а третата четвърт завърши при 78:56.

В заключителния период домакините запазиха високата си концентрация и не позволиха на съперника да се доближи, поздравявайки се с крайната победа при 99:80.

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