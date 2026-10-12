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По-малко от секунда раздели Верстапен от 7-ия му "Голям шлем" във Формула 1

  • 12 окт 2026 | 15:41
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По-малко от секунда раздели Макс Верстапен от неговия седми „Голям шлем“ във Формула 1, след като той не успя да запише най-бързата обиколка в хода на вчерашната Гран При на Сингапур.

Гран При на Сингапур ни предложи седми пореден различен победител
Гран При на Сингапур ни предложи седми пореден различен победител

Нидерландецът стартира от полпозишъна, води във всеки един тур и спечели на „Марина Бей“, но даде едва петата най-бърза обиколка в хода на дистанцията. В нея той направи най-доброто си лично постижение в 44 обиколка, когато постигна 1:36.201, което е с точно 0.999 секунди по-слабо от най-бързата обиколка за състезанието (1:35.202), постигната от Шарл Леклер в 41-ия тур.

Освен пилота на Ферари, по-бързи обиколки от Верстапен вчера направиха още Андреа Кими Антонели, Оскар Пиастри и Исак Хаджар. Прави впечатление, че всички тези постижения са записани между 41 и 44 обиколка на състезанието.

Макс Верстапен вече има победи на 27 различни писти
Макс Верстапен вече има победи на 27 различни писти

В своята кариера Верстапен вече има шест регистрирани състезания с „Голям шлем“, което му отрежда равно второ място в тази класация с Люис Хамилтън. А на върха в нея с цели осем е легендарният Джим Кларк. Този сезон вече видяхме два случая, в които пилот записа „Голям шлем“, като това се случи първи от Антонели в Монако, а след това и от Джордж Ръсел в Азербайджан.

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Снимки: Gettyimages

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