По-малко от секунда раздели Верстапен от 7-ия му "Голям шлем" във Формула 1

По-малко от секунда раздели Макс Верстапен от неговия седми „Голям шлем“ във Формула 1, след като той не успя да запише най-бързата обиколка в хода на вчерашната Гран При на Сингапур.

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Нидерландецът стартира от полпозишъна, води във всеки един тур и спечели на „Марина Бей“, но даде едва петата най-бърза обиколка в хода на дистанцията. В нея той направи най-доброто си лично постижение в 44 обиколка, когато постигна 1:36.201, което е с точно 0.999 секунди по-слабо от най-бързата обиколка за състезанието (1:35.202), постигната от Шарл Леклер в 41-ия тур.

Charles Leclerc took his third DHL Fastest Lap of the season with this effort at the Marina Bay Street Circuit ⏱️👏 👉 https://t.co/JcXZCod8YP #F1 #SingaporeGP @DHL_Motorsports https://t.co/iGqe4IZ7E6 — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Освен пилота на Ферари, по-бързи обиколки от Верстапен вчера направиха още Андреа Кими Антонели, Оскар Пиастри и Исак Хаджар. Прави впечатление, че всички тези постижения са записани между 41 и 44 обиколка на състезанието.

Макс Верстапен вече има победи на 27 различни писти

В своята кариера Верстапен вече има шест регистрирани състезания с „Голям шлем“, което му отрежда равно второ място в тази класация с Люис Хамилтън. А на върха в нея с цели осем е легендарният Джим Кларк. Този сезон вече видяхме два случая, в които пилот записа „Голям шлем“, като това се случи първи от Антонели в Монако, а след това и от Джордж Ръсел в Азербайджан.

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Снимки: Gettyimages