Андреа Стела похвали Ландо Норис за реакцията след инцидента с Пиастри в Сингапур

Ръководителят на Макларън във Формула 1 Андреа Стела изрази задоволство от зрялото поведение на Ландо Норис след сблъсъка със съотборника му Оскар Пиастри по време на спринтовото състезание в Сингапур.

Без наказание за Норис след удара с Пиастри в спринта

Двамата пилоти на британския тим водеха оспорвана битка за четвъртата позиция в съботния спринт на пистата „Марина Бей“. В последната обиколка Норис предприе рискована атака от вътрешната страна на петия завой, която доведе до контакт между двата болида в средата на кривата. В резултат на удара Пиастри отпадна, докато британецът се смъкна до осмото място. Стюардите прецениха, че няма основание за наказание, отбелязвайки, че и двамата състезатели имат вина за инцидента.

Въпреки първоначалното недоволство на ръководството, обстановката в тима значително се подобри в неделната надпревара. Норис завърши на четвъртото място и дори предложи съдействие на Пиастри в успешната му атака срещу Люис Хамилтън с Ферари за петата позиция.

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„Разговорите по тази тема все още не са приключили, но има какво още да направим, за да станем по-обединени и силни като отбор. Доволен съм, че в определен момент от състезанието Ландо възприе именно този начин на мислене. Това е отношението, което изисквам като ръководител и което хилядата служители в Макларън очакват от нашите пилоти“, заяви Стела след надпреварата.

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Снимки: Gettyimages