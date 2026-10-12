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Андреа Стела похвали Ландо Норис за реакцията след инцидента с Пиастри в Сингапур

  • 12 окт 2026 | 17:23
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Ръководителят на Макларън във Формула 1 Андреа Стела изрази задоволство от зрялото поведение на Ландо Норис след сблъсъка със съотборника му Оскар Пиастри по време на спринтовото състезание в Сингапур.

Без наказание за Норис след удара с Пиастри в спринта
Без наказание за Норис след удара с Пиастри в спринта

Двамата пилоти на британския тим водеха оспорвана битка за четвъртата позиция в съботния спринт на пистата „Марина Бей“. В последната обиколка Норис предприе рискована атака от вътрешната страна на петия завой, която доведе до контакт между двата болида в средата на кривата. В резултат на удара Пиастри отпадна, докато британецът се смъкна до осмото място. Стюардите прецениха, че няма основание за наказание, отбелязвайки, че и двамата състезатели имат вина за инцидента.

Въпреки първоначалното недоволство на ръководството, обстановката в тима значително се подобри в неделната надпревара. Норис завърши на четвъртото място и дори предложи съдействие на Пиастри в успешната му атака срещу Люис Хамилтън с Ферари за петата позиция.

Пиер Гасли пита защо ФИА не наказа вчера Ландо Норис
Пиер Гасли пита защо ФИА не наказа вчера Ландо Норис

„Разговорите по тази тема все още не са приключили, но има какво още да направим, за да станем по-обединени и силни като отбор. Доволен съм, че в определен момент от състезанието Ландо възприе именно този начин на мислене. Това е отношението, което изисквам като ръководител и което хилядата служители в Макларън очакват от нашите пилоти“, заяви Стела след надпреварата.

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Снимки: Gettyimages

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