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Гран При на Сингапур ни предложи седми пореден различен победител

  • 12 окт 2026 | 15:25
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Надпреварата за Гран При на Сингапур започна да се превръща в една от най-непредвидимите в календара на Формула 1, като при последните седем визити на световния шампионат на „Марина Бей“, има седем различни победителя.

Тази серия стартира през 2018 година, когато състезанието беше спечелено от Люис Хамилтън, а година по-късно Себастиан Фетел триумфира за пети път на под прожекторите в Югоизточна Азия. Това се оказа и последната победа в кариерата на германеца във Формула 1.

През 2020 и 2021 Формула 1 не посети Сингапур заради пандемията от коронавирус, а след завръщането на състезанието то беше спечелено от Серхио Перес. През сезон 2023 Гран При на Сингапур беше единствената надпреварата, която не беше спечелена от Ред Бул, като победата тогава стана притежание на Карлос Сайнц с Ферари. Ландо Норис и Джордж Ръсел триумфираха на „Марина Бей“, а снощи победата стана притежание на Макс Верстапен, за когото това беше първи успех в Гран При на Сингапур.

Макс Верстапен вече има победи на 27 различни писти
Макс Верстапен вече има победи на 27 различни писти

Иначе най-успешният пилот в историята на надпреварата си остава Фетел със своите пет победи, спечелени през 2011, 2012, 2013, 2015 и 2019. Зад него с четири победи е Хамилтън (2009, 2014, 2017 и 2018), а Фернандо Алонсо е единственият друг пилот с повече от една победа в Сингапур, като испанецът има две, спечелени през 2008 и 2010. През 2016 победата на „Марина Бей“ беше за Нико Розберг, като за него това беше предпоследния му триумф по пътя към световната титла.

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Снимки: Gettyimages

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