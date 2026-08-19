Треньорът на Интер Маями смята, че Меси изглежда спокоен след смъртта на баща си

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси изглежда спокоен след смъртта на баща си по-рано този месец, каза треньорът на Интер Маями Гийермо Ойос.

Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

Бащата на Меси - Хорхе, почина на 68-годишна възраст на 8 август в Росарио, Аржентина. Нападателят се завърна в игра за Интер Маями миналата седмица, влизайки от пейката в загубата за Купата на Лигите от Леон, преди да започне в неделя в мача срещу Нешвил с 4:1. „Той изглежда добре, представя се на терена - място, което познава перфектно, и е спокоен“, каза Ойос, цитиран от агенция “Ройтерс”. Меси отдаде почит към баща си миналата седмица, описвайки го като свой баща, приятел и представител и казвайки, че не знае как да продължи без него.

❤️‍🩹 Guillermo Hoyos said Lionel Messi is in a good place as the No. 10 continues to cope with the recent passing of his father, Jorge Messi.



“He looks good, manifesting himself on the field that he knows so well, and he looks at peace. He looks at peace.”#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/KMC7F34Xa0 — Franco Panizo (@FrancoPanizo) August 18, 2026

Халфът Каземиро похвали отдадеността на капитана на отбора въпреки трудните обстоятелства, пред които е изправен. „Той дава чудесен пример. Със сигурност преминава през много труден период, но отдадеността, която показа, не само към играчите, но и към клуба, е невероятна. Никога не съм виждал нещо подобно през живота си“, каза Каземиро след мача срещу Леон.

“Es un ejemplo. Nunca vi algo así en mi vida, hay que darle GRACIAS por estar aquí. El compromiso que tiene con el club es algo de APLAUDIRLO”



🇧🇷🇦🇷🫂 Casemiro se refirió a la situación que atraviesa Leo Messi y el compromiso que tuvo hoy con Inter Miami.



📹 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/S2NpuErGOS — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) August 13, 2026

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Снимки: Gettyimages