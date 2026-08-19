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Треньорът на Интер Маями смята, че Меси изглежда спокоен след смъртта на баща си

  • 19 авг 2026 | 10:50
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Треньорът на Интер Маями смята, че Меси изглежда спокоен след смъртта на баща си

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси изглежда спокоен след смъртта на баща си по-рано този месец, каза треньорът на Интер Маями Гийермо Ойос.

Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями
Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

Бащата на Меси - Хорхе, почина на 68-годишна възраст на 8 август в Росарио, Аржентина. Нападателят се завърна в игра за Интер Маями миналата седмица, влизайки от пейката в загубата за Купата на Лигите от Леон, преди да започне в неделя в мача срещу Нешвил с 4:1. „Той изглежда добре, представя се на терена - място, което познава перфектно, и е спокоен“, каза Ойос, цитиран от агенция “Ройтерс”. Меси отдаде почит към баща си миналата седмица, описвайки го като свой баща, приятел и представител и казвайки, че не знае как да продължи без него.

Халфът Каземиро похвали отдадеността на капитана на отбора въпреки трудните обстоятелства, пред които е изправен. „Той дава чудесен пример. Със сигурност преминава през много труден период, но отдадеността, която показа, не само към играчите, но и към клуба, е невероятна. Никога не съм виждал нещо подобно през живота си“, каза Каземиро след мача срещу Леон.

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Снимки: Gettyimages

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