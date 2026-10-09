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Меси поднови тренировки с Интер Маями

  • 9 окт 2026 | 09:38
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Меси поднови тренировки с Интер Маями

Лионел Меси поднови тренировки с клубния си отбор Интер Маями, след като се сбогува с националния отбор на Аржентина в Буенос Айрес. Сега Меси остава изцяло съсредоточен върху това да води тима от Флорида към завършването на редовния сезон в американската Мейджър Лийг Сокър и осигуряване на място в плейофите.

39-годишната футболна икона вече е обратно във Флорида, за да възвърне оптималната си форма след емоционалния си последен мач - победата на Аржентина с 3:0 над Бенин. Той се сбогува подобаващо с местните фенове в Буенос Айрес, като реализира дузпа и направи две асистенции.

Лионел Меси продължава да доминира в индивидуалните класации на Мейджър Лийг Сокър през настоящия сезон. Той оглавява списъка с голмайстори с 21 попадения, а също така е начело по асистенции с 13 на сметката си. Заплахата за противниците се подчертава и от 150-те му точни удара - показател, по който той значително превъзхожда най-близкия си преследвач Милан Илоски, записал 105 опита.

Към момента Интер Маями заема трето място в Източната конференция с 46 точки от 27 мача.

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