Бивш треньор на Стоичков: В гората получих мед и зеленчуци от възрастен украинец

Известният италиански специалист Невио Скала навършва днес 79 години. По този повод някогашният халф на Милан, Рома, Фиорентина и Интер даде интервю, в което разказа моменти от своята кариера. Във визитката му изпъква най-вече периодът начело на Парма между 1989 и 1996 г., когато отборът спечели Купата на Италия, КНК, Купата на УЕФА и Суперкупата на Европа. Последният му сезон като наставник на "Енио Тардини" беше този, в който Христо Стоичков носеше фланелката на "дуковете".

"Когато бях треньор на Борусия (Дортмунд), спечелихме Междуконтиненталната купа в Токио. В Турция взех купата "Ататюрк" с Бешикташ, с Шахтьор (Донецк) направихме дубъл в Украйна, станах втори със Спартак (Москва). Пазя прекрасни спомени от всички тези места, с едно съжаление: освен с някого на малко немски, не можех да общувам с футболистите без преводач и нещо се загуби", каза Невио Скала.

"Никога не съм бил фен на тактиката. За мен работеха отборът, сплотеността и емпатията. За да създадеш тази атмосфера, трябва да си директен. Пазя спомени отвсякъде - местата, хората. Например църквите на Москва, дивата природа на Украйна. Веднъж се разхождах в гориста местност в Донбас. Един възрастен човек ме позна и ме покани в своя дом - голяма колиба насред гъстата гора. Разбирахме се с жестове, мъжът ми подари буркан с мед и зеленчуци от своята градина. Бях трогнат. Фактът, че сега тези земи са опустошени от войната ми причинява физическа болка. Безкрайно мъчение, което ме натъжава", довери още бившият треньор на Парма.

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Снимки: Gettyimages