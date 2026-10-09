Барселона преподписа с млад талант

Барселона официално обяви вчера удължаването на договора на младия играч Чави Еспарт. 19-годишният футболист, възпитаник на младежката академия на Барса, се договори с клуба до юни 2030 година. Универсалният играч, който може да играе на двата бека и в халфовата линия, удължи връзката си с Барса за още два сезона.

Националът на Испания до 21 години се присъедини към отбора на Ханси Флик миналия сезон, записвайки шест участия, въпреки че започна като титуляр веднъж (срещу Севиля в Ла Лига) и изигра общо 189 минути. Но именно миналото лято, по време на предсезонната подготовка, той наистина привлече вниманието на германския треньор.

Еспарт, който пристигна в Ла Масия през лятото на 2015 година от УЕ Виласар де Мар на младежко ниво, се превърна в ключов играч в защитата на първия отбор през сезон 2026/2027, играейки важна роля на левия бек. Възпитаникът на академията на “блаугранас”, който играе и отдясно на защитата, и в халфовата линия, дори изпревари Алехандро Балде в стартовия състав, споделяйки титулярната позиция с Жоао Кансело.



Той вече откри голмайсторската си сметка за отбора, след като през миналата кампания се разписа срещу Леванте.

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