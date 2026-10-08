Клаузата, която спъва преминаването на Карвахал в Хетафе

Евентуалният трансфер на Даниел Карвахал в Хетафе се превърна в една от водещите теми в предаването „Ла Трибу“ по “Радио Марка” с участието на журналистите Пабло Вия и Роберто Гомес. По време на дискусията бяха разкрити подробности около причините, които сериозно усложняват привличането на бившия футболист на Реал Мадрид при „сините“, като основният препъникамък се оказва специално изискване от страна на играча.

Според информацията на Роберто Гомес опитният състезател вече е преминал задължителните медицински прегледи. Проблемът обаче се крие в условие, върху което той категорично настоява при подписването на контракта си.

„Карвахал иска клауза, която да му позволи да си тръгне веднага, ако получи оферта от друг клуб по време на зимния трансферен прозорец“, твърди Гомес.

Подобно условие поставя под въпрос сделка, която доскоро изглеждаше почти сигурна и трябваше да осигури на наставника Хосе Бордалас състезател с колосален опит. Пабло Вия припомни, че клубният президент Анхел Торес първоначално обяви преговорите за изключително напреднали, преди рязко да промени тона си. Според Гомес тази промяна в позицията на ръководството се дължи именно на желанието на футболиста да си осигури свобода за напускане само след броени месеци.

От ръководството на Хетафе не гледат с добро око на идеята да инвестират в играч, който може да си тръгне още през януари при първото интересно предложение. Журналистът подчерта, че за всеки трезвомислещ клуб подписването на договор за едва няколко месеца е трудно приемлив компромис.

Роберто Гомес поясни също така, че пречките не произтичат само от финансовите и административните регулации на Ла Лига, а се дължат най-вече на спорната клауза:

„Играчът настояваше за конкретна уговорка: ако през зимния пазар пристигне предложение, той да напусне Хетафе. Наред с това, естествено, трябваше да се уреди и съобразяването с изискванията на Ла Лига.“

Въпреки възникналите сериозни усложнения, Гомес не изключва напълно възможността ситуацията около сделката да претърпи изненадващ обрат.

„Внимание, защото все още може да се стигне до неочаквана развръзка или да гръмне трансферна бомба. Ще видим какво ще се случи в точния момент“, обобщи журналистът.

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