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Завръщането на Дани Карвахал е пред провал

  • 7 окт 2026 | 12:28
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Завръщането на Дани Карвахал е пред провал

Очакваният трансфер на Даниел Карвахал в Хетафе е пред провал. “Всичко пропадна”, обяви лично президентът на мадридския клуб Анхел Торес пред “Кадена Сер”.

Легендата на Реал Мадрид е на 34 години, но не е играл от края на миналия сезон, когато напусна “Бернабеу” след изтичането на договора му. Така той може да подсили Хетафе като свободен агент, но се оказва, че има някакъв проблем.

Малко по-рано въпросният Анхел Торес отговори следното на въпрос дали клубът ще вземе Карвахал: “Няма новина, няма нищо. Няма споразумение. Всички страни трябва да са “ОК” - Хетафе, футболистът, Ла Лига…”

През миналия сезон Хетафе изненадващо завърши седми в Ла Лига и сега участва в Лига на конференциите. През идния уикенд пък тимът се изправя срещу Барселона.

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